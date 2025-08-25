CNN: Ακολουθώντας το παράδειγμα Τραμπ, ο Νετανιάχου αλλάζει στρατηγική για την κατάπαυση του πυρός

Σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η Χαμάς αποδέχτηκε την τελευταία πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει – ακόμη και όταν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι ξεκινά «άμεσα» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Η σιωπή αντανακλά μια θεμελιώδη μετατόπιση στην προσέγγιση του Ισραήλ που έχει μπερδέψει τους μεσολαβητές και τις οικογένειες των εναπομεινάντων ομήρων, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι εγκατέλειψε και θυσίασε τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μετά από 18 μήνες συμφωνίας μόνο σε μερικές, σταδιακές συμφωνίες εκεχειρίας, ο Νετανιάχου απαιτεί τώρα μια συνολική συμφωνία που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα τερματίζει πλήρως τον πόλεμο – με τους όρους του Ισραήλ. Η αντιστροφή της πολιτικής έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός επιταχύνει ταυτόχρονα τα σχέδια για μια μαζική στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας, ακολουθώντας μια διπλή στρατηγική διαπραγμάτευσης ενώ διεξάγει πόλεμο για να «νικήσει τη Χαμάς».

Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στην ομάδα του να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων και να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Αλλά το έκανε χωρίς να αναφέρει ούτε μία φορά την πρόταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι – η οποία απαιτεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών ομήρων. Η τελευταία πρόταση είναι παρόμοια με την 60ήμερη κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε ο Νετανιάχου τον περασμένο μήνα, μόνο που με όρους πιο ευνοϊκούς για το Ισραήλ, αφού η Χαμάς επέδειξε ευελιξία ως προς τον αριθμό των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν και το μέγεθος της περιμέτρου ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου τόνισε τη συνέχιση της προώθησης των σχεδίων για τη μαζική επίθεση και την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Το Ισραήλ αποδίδει τις παραχωρήσεις της Χαμάς στην απειλή της επικείμενης επίθεσής του στην Πόλη της Γάζας, και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι πιστεύουν ότι η ανανεωμένη απειλή έντονης στρατιωτικής πίεσης θα κάνει τη Χαμάς πιο ευέλικτη ώστε να αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι η στρατιωτική πίεση θα αναγκάσει τη Χαμάς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά η οργάνωση, αν και εξαντλημένη, έχει αποφύγει την ήττα παρά τα σχεδόν δύο χρόνια μάχης.

Ο Νετανιάχου δεν έχει εξηγήσει τι προκάλεσε αυτή τη δραματική μετατόπιση από ένα μερικό σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, και τα ανάμεικτα μηνύματά του έχουν αφήσει πολλούς στο Ισραήλ και στο εξωτερικό μπερδεμένους: επί ενάμιση χρόνο η κυβέρνηση αρνιόταν να συζητήσει τον τερματισμό του πολέμου και συμφώνησε μόνο να διαπραγματευτεί σταδιακές και μερικές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός. Τώρα επιλέγει μόνο μια συνολική συμφωνία και ήταν απρόθυμη να απαντήσει στην τελευταία πρόταση των μεσολαβητών που έγινε δεκτή από τη Χαμάς,

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Το κίνημα έχει παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και εξακολουθεί να είναι έτοιμο να το πράξει με κάθε εθνική ευθύνη και ανοιχτό μυαλό». Ο Ναΐμ είπε ότι ο Νετανιάχου έχει «πράσινο φως» από την κυβέρνηση Τραμπ για να συνεχίσει αυτό που αποκάλεσε «βρώμικο παιχνίδι».

Η πεποίθηση του Τραμπ ότι η Χαμάς «θέλει να πεθάνει»

Σύμφωνα με ανώτερες ισραηλινές πηγές, η απάντηση στη νέα στρατηγική διαπραγματεύσεων του Νετανιάχου δεν βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ αλλά στην Ουάσινγκτον. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ρητή δημόσια υποστήριξη για την ανανεωμένη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, υιοθετώντας την ισραηλινή ρητορική που στοχεύει στην καταστροφή της Χαμάς, αντί να πιέζει για προσωρινή εκεχειρία.

«Θα δούμε την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων μόνο όταν η Χαμάς αντιμετωπιστεί και καταστραφεί!!! Όσο πιο γρήγορα συμβεί αυτό, τόσο καλύτερες θα είναι οι πιθανότητες επιτυχίας», έγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με μια ανώτερη ισραηλινή πηγή, αφού η Χαμάς έθεσε εμπόδια κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων στο Κατάρ τον Ιούλιο, ο Τραμπ «έχασε την υπομονή και την εμπιστοσύνη του στη διαδικασία και δεν πιστεύει ότι η Χαμάς θέλει πραγματικά μια συμφωνία».

Αυτό αντικατοπτρίζει τα σχόλια που έκανε ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, μετά την κατάρρευση του τελευταίου γύρου συνομιλιών, καταδικάζοντας τη Χαμάς ως ασυντόνιστη και μη ενεργώντας καλή τη πίστει και λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα διερευνήσουν εναλλακτικές επιλογές για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση ομήρων και τη σταθεροποίηση της Γάζας.

«Ήταν κρίμα. Η Χαμάς δεν ήθελε πραγματικά να κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να πεθάνει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο εκείνη την εποχή. Λίγο μετά τα σχόλια, το γραφείο του Νετανιάχου μετατοπίστηκε σε μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα», απαιτώντας μια συνολική συμφωνία.

Στην τελευταία συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, κατά την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την απόφαση για επέκταση και εμβάθυνση της επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, τέθηκαν πέντε όροι για τον τερματισμό του πολέμου: ο αφοπλισμός της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας διατηρώντας παράλληλα τον ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας και η εγκαθίδρυση μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ωστόσο, η Χαμάς έχει χαράξει μια κόκκινη γραμμή σε κάθε ιδέα αφοπλισμού. Ισραηλινοί αναλυτές λένε ότι το διπλό μήνυμα του Νετανιάχου – επιδίωξη πολέμου και ειρήνης – είναι μια πολιτική τακτική για να κερδίσει χρόνο. Παρατείνει τον πόλεμο και τη δική του κυριαρχία.

«Ο Νετανιάχου γνωρίζει πολύ καλά ότι η Χαμάς δεν θα αποδεχτεί ποτέ τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου – και αυτό ακριβώς είναι το επιχείρημά του», δήλωσε στο CNN ο Χάιμ Λέβινσον, ανώτερος διπλωματικός σχολιαστής της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz. Η απαίτηση του Νετανιάχου για εδαφικό έλεγχο σε μεγάλα τμήματα της Γάζας «είναι πιθανό να εκτροχιάσει οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία».

Ο Νετανιάχου έχει απαιτήσει πλήρη ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα σε οποιοδήποτε μεταπολεμικό σενάριο, ένα σενάριο στο οποίο το Ισραήλ θα διατηρούσε το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιθέσεις στη Γάζα. «Υπό τέτοιες συνθήκες, κανείς δεν θα επενδύσει στη Γάζα, καθώς η περιοχή θα παρέμενε παγιδευμένη σε μια κατάσταση συνεχιζόμενης σύγκρουσης», δήλωσε ο Λέβινσον.

Ενώ επανειλημμένες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ισραηλινού κοινού θα υποστήριζε οποιαδήποτε συμφωνία που θα έφερνε πίσω τους ομήρους – οι ακροδεξιοί εταίροι του συνασπισμού του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε εκεχειρία ή τερματισμό του πολέμου και έχουν προειδοποιήσει περισσότερες από μία φορές ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησής του.

Λόγω αυτής της απροκάλυπτης απειλής, όλες οι συμφωνίες για την απελευθέρωση ομήρων μέχρι στιγμής είχαν σχεδιαστεί ως σταδιακές και σε φάσεις, σύμφωνα με μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις. Η μερική προσέγγιση επέτρεψε στον Νετανιάχου να υποσχεθεί στους εταίρους του συνασπισμού του ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο τελικά.

Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου έχουν πιέσει τον Ισραηλινό ηγέτη να επεκτείνει τον πόλεμο και να εντείνει τον βομβαρδισμό του κατεστραμμένου θύλακα μέχρι να παραδοθεί η Χαμάς.

Ο πρώην εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάθιου Μίλερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν πίστευε ότι ο Νετανιάχου έθετε εμπόδια σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Υπήρξαν στιγμές που θέλαμε πολύ να δημοσιοποιήσουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι πιστεύαμε ότι ο πρωθυπουργός ήταν εντελώς αδιάλλακτος και δυσκόλευε την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε στο ισραηλινό Channel 13. Αλλά η κυβέρνηση κράτησε τις διαφωνίες ιδιωτικές, είπε ο Μίλερ, επειδή ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις όταν είδε μια ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι τελευταίοι ελιγμοί του πρωθυπουργού και τα διπλά μηνύματα που υποτίθεται ότι έστειλε έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησής του και των οικογενειών των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα. Οι οικογένειες, οι οποίες έχουν εντείνει την δημόσια πίεση από τότε που το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την επίθεση στην πόλη της Γάζας, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι θυσιάζει τους ομήρους καθυστερώντας ή απορρίπτοντας τη μερική συμφωνία που είχε υποβληθεί.

Αφού ξεκίνησαν μερικές από τις μεγαλύτερες αντιπολεμικές διαμαρτυρίες που έχει δει το Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από σχεδόν δύο χρόνια, οι οικογένειες των ομήρων προγραμματίζουν μια ακόμη διαμαρτυρία για το βράδυ της Τρίτης, προσπαθώντας να διατηρήσουν την πίεση σε μια κυβέρνηση που θεωρούν ότι κωφεύει στις κραυγές πόνου τους.

Η Einav Zangauker, η μητέρα του Matan, ο οποίος κρατείται όμηρος στη Γάζα, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι τορπιλίζει τις διαπραγματεύσεις. «Θέτετε ανέφικτους όρους για να τερματίσετε τον πόλεμο, προετοιμάζετε τον στρατό να κατακτήσει τη Γάζα, θα οδηγήσετε τους στρατιώτες σε παγίδες θανάτου», είπε σε διαδήλωση την Παρασκευή το βράδυ έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού. «Θα καταδικάσετε τον Matan σε θάνατο, θα εξαφανίσετε για πάντα τους νεκρούς ομήρους!»

Σε μια προσπάθεια να αποφύγει την δημόσια κριτική, το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο ότι θα στείλει μια ομάδα διαπραγματεύσεων μόλις οριστεί η τοποθεσία για τις συνομιλίες.

Αλλά χωρίς να έχει επιλεγεί τοποθεσία για την επόμενη προσπάθεια διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός – και με την αμερικανική ομάδα να έχει εμπλακεί με την Ουκρανία και τη Ρωσία – ο Νετανιάχου μπορεί να ακολουθήσει τη διπλή στρατηγική του: να κάνει δηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παράλληλα να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση που τον κλιμακώνει.

