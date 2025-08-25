H Ουκρανία… τα βάζει και με τον Γούντι Άλεν – Δείτε γιατί

Η ουκρανική κυβέρνηση καταδίκασε τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν για την εμφάνισή του στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας.

«Αυτό είναι ντροπή και προσβολή για τα θύματα των Ουκρανών ηθοποιών και σκηνοθετών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από Ρώσους εγκληματίες πολέμου κατά τη διάρκεια της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Συμμετέχοντας σε ένα φεστιβάλ που ενώνει τους υποστηρικτές και τα φερέφωνα του Πούτιν, ο Άλεν εσκεμμένα αγνοεί τις φρικαλεότητες που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία κάθε μέρα εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να συγκαλύπτει εγκλήματα ή να χρησιμεύει ως εργαλείο προπαγάνδας», πρόσθεσε το υπουργείο.

Την Κυριακή, ο Άλεν μίλησε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίας μαζί με μερικούς από τους κορυφαίους σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές και ηθοποιούς της Ρωσίας, πολλοί από τους οποίους, συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη Φιοντόρ Μποντάρχουκ, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Άλεν, έχουν υποστηρίξει δημόσια την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Άλεν – ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα Όσκαρ – μίλησε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και περιέγραψε μια επίσκεψη στην ΕΣΣΔ ως μια ζοφερή εμπειρία, αλλά επαίνεσε επίσης τον ρωσικό κινηματογράφο και είπε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μια ταινία στη Ρωσία, αν και δεν έχει λάβει ακόμη καμία προσφορά για να το κάνει, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν υπήρχαν παρόμοιες προτάσεις, θα καθόμουν και θα σκεφτόμουν ποιο θα μπορούσε να είναι το σενάριο για το πόσο καλά αισθάνεσαι στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη», είπε ο Άλεν.

