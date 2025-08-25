search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 15:39
ΚΟΣΜΟΣ

25.08.2025 15:37

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά 1 δισ. δολάρια τον μήνα από την Ευρώπη για την αγορά αμερικανικών όπλων (video)

25.08.2025 15:37
zelenskyy_2508_1920-1080_new
credit: AP

Ένα δισ. δολάρια μηνιαίως σκοπεύει να ζητήσει από τους ευρωπαίους συμμάχους του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την αγορά αμερικανικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ανέφερε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επίσης, δήλωσε ότι αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για το ζήτημα αυτό, καθώς και για τις ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεροπορική άμυνα και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Ρωσία επιτίθεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας για να διαταράξει τις προετοιμασίες εν όψει της χειμερινής περιόδου.

