ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:39
«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα ανθούν», λέει η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών

Για τις όλο πιο στενές του Ισραήλ με την Ελλάδα μίλησε η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ. 

Η Χάσκελ ήταν κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο Maritime Med και στο East Med Energy Transition Summit, που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Η ίδια επιστρέφοντας στην πατρίδα της δήλωσε στην Jerusalem Post ότι οι «σχέσεις μας με την Ελλάδα ανθούν».

H Χάσκελ τόνισε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προωθήσει περιφερειακά έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, με σημαντικότερο το έργο «Great Sea Interconnector» (GSI). Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει τα δίκτυα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας με την ηπειρωτική Ευρώπη. Επιπλέον, ο Χάσκελ υπογράμμισε τη ζωτική σημασία του εμπορικού διαδρόμου «India-Middle East-Europe Economic Corridor» (IMEC) ως «ακρογωνιαίου λίθου για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα».

Η στατηγική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ … αλλάζει τα δεδομένα

«Οι τελευταίοι μήνες απέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εμπορικές οδούς ή ενεργειακούς τομείς που είναι ευάλωτοι σε ριζοσπαστικούς και ανεύθυνους παράγοντες», τόνισε.

«Η εξάρτηση από εχθρικούς συνασπισμούς αποτελεί απτό κίνδυνο για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Το έργο GSI και η στενή στρατηγική μας συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο αλλάζουν τα δεδομένα», πρόσθεσε. 

Η ίδια υποστήριξε ότι το Ισραήλ εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο και κεντρικό ενεργειακό κόμβο, που «όχι μόνο θα διασφαλίσει την περιφερειακή ευημερία», αλλά θα «λειτουργήσει και ως κρίσιμος πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης». Η υφυπουργός είχε επίσης ειδική συνάντηση με την ηγεσία της εβραϊκής κοινότητας της Αθήνας.

Συνάντηση με την Παπαδοπούλου

Η Χασκέλ είχε συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών της Αλέξανδρα Παπαδοπούλου στη διάρκεια της οποίας της παρουσίασε την έκθεση «Τέλος στη σιωπή» για τα εγκλήματα που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά γυναικών και παιδιών.

Σύμφωνα με την έκθεση η βία κατά γυναικών και παιδιών ήταν στρατηγικό όπλό της Χαμάς. «Το να μπορέσω να το μεταφέρω αυτό στην Παπαδοπούλου να μιλήσω για την τραγωδία και τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου εναντίον γυναικών, παιδιών και ανδρών, καθώς και για τους ακρωτηριασμούς και όλα όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου – αυτό είχε μεγάλη σημασία», τόνισε.

Άραγε η Παπαδοπούλου έθιξε στην ισραηλινή υφυπουργό την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Ερευνας του ΟΗΕ που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα ; Ή την ανάγκη να αυξηθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα ή δεν θέλησε να φέρει σε δύσκολη θέση την καλεσμένη της.

