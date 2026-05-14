Άδωνις για Δένδια: Κανένα πρόβλημα…

Να λήξει την κόντρα με τον υπουργό Άμυνας φάνηκε να επιδιώκει ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον Νίκο Δένδια, ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα μαζί του, υπογραμμίζοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλέξει τον υπουργό Άμυνας σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις ή πολιτικές ερμηνείες.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας είπε ότι δεν έχει κάνει σχετικές αναφορές στο πρόσωπο του υπουργού Άμυνας και επιμένει να επικεντρώνεται στη συνολική κυβερνητική ατζέντα και όχι σε πρόσωπα.

Βέβαια, όταν μιλούσε για κάποιους που θα πήγαιναν και στο… διάστημα, από το να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες (π.χ. τη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ), μια χαρά τον είχε φωτογραφήσει. Αλλά, όπως γραφει και το topontiki.gr σήμερα, «όλοι μαζί μπορούμε»…

