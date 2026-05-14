Γκελεστάθη: Τι λέει το παρασκήνιο για την αποχώρηση στο παρά δύο του συνεδρίου

Απρόβλεπτη, αλλά όχι σοκαριστική, ήταν η αποχώρηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη ΝΔ και μάλιστα στο… παρά πέντε του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος.

Πηγές της Πειραιώς απέδιδαν την απόφασή της σε προσωπικούς λόγους, ωστόσο, ορισμένες άλλες κομματικές πηγές επισήμαιναν τη δύσκολη Περιφέρεια στην οποία θα ήταν υποψήφια (Νότιας Αθήνας), στην οποία ήδη συνωστίζονται πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη και αναμένεται να προστεθούν και οι Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Ρωμανός, Σταύρος Παπασταύρου και ίσως και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης.

Υπενθυμίζεται ότι η – πρώην, πλέον – τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ εξελέγη βουλευτής μόνο για μερικές εβδομάδες τον Μάιο του 2023, οπότε, λένε οι πηγές αυτές, ενδεχομένως με την παραίτησή της να εξέφρασε την απογοήτευσή της. Ίδωμεν…

