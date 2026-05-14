Ένα διαμάντι μόλις 5,5 καρατίων, αλλά με χρώμα που θυμίζει βαθύ ωκεανό, έκλεψε την παράσταση στη δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Γενεύη, πιάνοντας τιμή-ρεκόρ για την κατηγορία του.

Το αποκαλούν «Ocean Dream» και όχι άδικα. Το σπάνιο μπλε-πράσινο διαμάντι, τριγωνικής κοπής και βάρους 5,5 καρατίων, πουλήθηκε την Τετάρτη στη Γενεύη έναντι ποσού άνω των 13,5 εκατ. ελβετικών φράγκων, δηλαδή περίπου 14,8 εκατ. ευρώ. Η τιμή αυτή συνιστά, κατά τον οίκο, ρεκόρ για διαμάντι fancy vivid blue-green που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Πάνω από τις εκτιμήσεις

Το «Ocean Dream» ήταν το μεγάλο αστέρι της δημοπρασίας. Η αρχική εκτίμηση κυμαινόταν μεταξύ 7 και 10 εκατ. ελβετικών φράγκων, όμως η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες.

Αγοραστής ήταν ιδιώτης συλλέκτης, τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά. Η διαδικασία πώλησης διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, ένδειξη ότι το ενδιαφέρον ήταν έντονο.

Το διαμάντι με το χρώμα του βυθού

Το εντυπωσιακό πετράδι βρέθηκε στην Κεντρική Αφρική τη δεκαετία του 1990 και θεωρείται το μεγαλύτερο γνωστό διαμάντι της κατηγορίας fancy vivid blue-green. Ο οίκος Christie’s το είχε παρουσιάσει ως το μεγαλύτερο τέτοιου τύπου διαμάντι που έχει καταγραφεί, ενώ διεθνείς εξειδικευμένες πηγές σημειώνουν ότι έχει πιστοποιηθεί από το Gemological Institute of America (GIA) ως εξαιρετικά σπάνιο.

Η σπανιότητα του χρώματος είναι και το «κλειδί» της αξίας του. Σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται ειδικούς της αγοράς, οι πράσινες αποχρώσεις στα φυσικά διαμάντια οφείλονται σε φυσική ακτινοβόληση μέσα στον φλοιό της Γης, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκεί εκατομμύρια χρόνια.

Από το Smithsonian στη Γενεύη

Το «Ocean Dream» δεν είναι άγνωστο στους κύκλους των συλλεκτών. Το 2003 είχε παρουσιαστεί στην έκθεση “Splendour of Diamonds” του Smithsonian, δίπλα σε μερικά από τα πιο διάσημα και σπάνια χρωματιστά διαμάντια στον κόσμο.

Η αξία του έχει εκτοξευθεί μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία. Το 2014 είχε πουληθεί ξανά από τον Christie’s στη Γενεύη, με το ποσό να αναφέρεται σε διεθνή δημοσιεύματα γύρω στα 7,7 εκατ. ελβετικά φράγκα ή περίπου 6,2 εκατ. ευρώ με την ισοτιμία της εποχής. Σήμερα, η τιμή του υπερδιπλασιάστηκε.

Το διαμάντι που… δεν τα κατάφερε

Το ρεκόρ του Christie’s ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από μια λιγότερο επιτυχημένη πώληση στον ανταγωνιστικό οίκο Sotheby’s. Ένα μπλε διαμάντι 6 καρατίων, επίσης fancy vivid, που είχε εξορυχθεί από το διάσημο ορυχείο Cullinan στη Νότια Αφρική, δεν κατάφερε να βρει αγοραστή στη δημοπρασία, παρότι η εκτίμησή του κυμαινόταν μεταξύ 7,2 και 9,6 εκατ. ελβετικών φράγκων. Ο Sotheby’s πάντως ανέφερε ότι συνεχίζει ιδιωτικές συζητήσεις με ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Το μήνυμα της αγοράς είναι διπλό: τα σπάνια χρωματιστά διαμάντια εξακολουθούν να μαγνητίζουν τους μεγάλους συλλέκτες, όμως η επιτυχία τους στη δημοπρασία δεν είναι ποτέ δεδομένη.

«Άξιο αποτέλεσμα για το σπανιότερο μπλε-πράσινο διαμάντι»

Ο Tobias Kormind, διευθύνων σύμβουλος της 77 Diamonds, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «αντάξιο του σπανιότερου μπλε-πράσινου διαμαντιού στον κόσμο». Και πράγματι, το «Ocean Dream» δεν πωλήθηκε απλώς ως πολύτιμος λίθος, αλλά ως αντικείμενο με ιστορία, σπανιότητα και σχεδόν μυθική αύρα.

Σε μια εποχή που οι συλλέκτες αναζητούν όλο και περισσότερο κοσμήματα με μοναδική ταυτότητα, το μικρό αυτό διαμάντι των 5,5 καρατίων απέδειξε ότι στην κορυφή της αγοράς δεν μετρά μόνο το μέγεθος — αλλά το πόσο αδύνατο είναι να βρεθεί κάτι παρόμοιο.



