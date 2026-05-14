Η RESINVEST υποστηρίζει τη μεγάλη γιορτή – αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και λυράρη Κώστα Μουντάκη

Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και την αυθεντική κρητική μουσική παρουσιάζεται στις στο Θέατρο Παλλάς, στις 25 Μάϊου 2026, στις 8:30 μ.μ. για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Κρητικού συνθέτη και λυράρη Κώστα Μουντάκη.

Την εκδήλωση υποστηρίζει η ενεργειακή τεχνική εταιρία RESINVEST, συνεχίζοντας τη σταθερή της παρουσία στην ενίσχυση καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, όπως η συγκεκριμένη καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί υπέρ του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» καθώς και του Συλλόγου «Φίλοι Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου».

Ο Κώστας Μουντάκης (1926-1991), γνωστός και ως «ο Μεγάλος Κρητικός», υπήρξε εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Με το έργο και τη διδασκαλία του, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της γνήσιας κρητικής μουσικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε ένας εμπνευσμένος δάσκαλος που δίδαξε τον σεβασμό προς την παράδοση, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές τραγουδιστών και λυράρηδων της Κρήτης.

Οι σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν από καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης (Δημήτρης Αποστολάκης), η Μαρία Σουλτάτου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Δημήτρης Βακάκης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Ζαχάρης Σπυριδάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Νεκτάριος Κλωστράκης, σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη, την οποία θα πλαισιώσει η Χορευτική Ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου «Δροσουλίτες».

Το κοινό θα απολαύσει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα μέσα από ένα απάνθισμα αγαπημένων και διαχρονικών τραγουδιών του, όπως: «Ο Πραματευτής», «Ο Αργαλειός», «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω», «Δεν Θέλω Μέσα στην Καρδιά», «Έφτασε ο Πόνος στην Καρδιά», «Κατέχω πάω στο νερό», «Εζευγαρώσαν τα Πουλιά» κ.ά.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και ενορχήστρωση υπογράφει ο Πάρις Περυσινάκης και τη σκηνοθεσία ο Αιμιλιανός Σταματάκης. Αφηγείται ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης.

Παραγωγή: Cricos

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/100-xronia-apo-ti-gennisi-tou-kosta-mountaki/

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ: Τελικό αλά… Super Bowl ετοιμάζουν οι Αμερικανοί με Μαντόνα, Σακίρα και BTS – Αλλά υπάρχει και ένα «αγκάθι»…

Rolling Stones: Νέο άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι! (audios/videos)

Η Ολίβια Ντιν έσπασε ρεκόρ στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου