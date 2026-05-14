search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 13:31

Βόλβη: Πέταξε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην του, συνελήφθη 33χρονος

14.05.2026 13:31
PERIPOLIKO109_SEP

Βαζάκια με εύφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονος, σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά.

Του είχε κάνει ασφαλιστικά μέτα

Μετά από κινητοποίηση των Αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την Αστυνομία- εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Περιστέρι: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους γονείς που ζούσαν με τα παιδιά τους κάτω από άθλιες συνθήκες

Πρωτοφανές περιστατικό με υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού – Μπλέχτηκε στα δίχτυα τράτας ανοιχτά της Τηνού (video)

Καρχαρίας βγήκε στα ρηχά σε παραλία της Βοιωτίας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Τουρκία και «Γαλάζια Πατρίδα»: «Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει»

tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη – Δυσφορία Μαρινάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:50
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Τουρκία και «Γαλάζια Πατρίδα»: «Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει»

tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

1 / 3