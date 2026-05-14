Βόλβη: Πέταξε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην του, συνελήφθη 33χρονος

Βαζάκια με εύφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονος, σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά.

Του είχε κάνει ασφαλιστικά μέτα

Μετά από κινητοποίηση των Αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την Αστυνομία- εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

