Υποβρύχιο μπλέχτηκε στα δίχτυα τράτας ανοιχτά της Τήνου – Διευκρινίσεις από το Πολεμικό Ναυτικό (video)

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο, με τη συμμετοχή υποβρυχίου του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/5).

Συγκεκριμένα, υποβρύχιο κλάσης Παπανικολής (Type 214) έπεσε στα δίχτυα μια τράτας, ενώ έπλεε μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Το υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού βρισκόταν στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή στο πλαίσιο της άσκησης «Καταιγίδα 26».

Σύμφωνα με πηγές του Πολεμικού Ναυτικού, το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν κοντά του και «προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας» για να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.

Στην άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού, οι μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση.

Η άτυπη ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού:

«Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης “ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26”, Υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας. Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση. Το Υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση».

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Απίστευτη ταλαιπωρία για ταξιδιώτες εκτός Σένγκεν – «Στην ουρά» για 2,5 ώρες

Νέο σοκ μετά την Ηλιούπολη – Απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

Καρχαρίας βγήκε στα ρηχά σε παραλία της Βοιωτίας (video)