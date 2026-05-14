Το Νιου Τζέρσεϊ θα φιλοξενήσει σε κάτι παραπάνω από δύο μήνες τον τελικό του Μουντιάλ.

Το Metlife Stadium στις 19 Ιουλίου θα περιμένει τις δύο κορυφαίες ομάδες του τουρνουά για τον τίτλο, αλλά οι διοργανωτές προετοιμάζονται πυρετωδώς για να μετατρέψουν τον τελικό σε ένα μεγάλο σόου.

Γι’ αυτό και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, έχουν σχεδιάσει ένα μεγάλο σόου στο ημίχρονο, αντίστοιχο με αυτό που διοργανώνουν κάθε χρόνο στο Super Bowl.

Δεδομένο πως ο τελικός συγκεντρώνει από μισό ως 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές παγκοσμίως, οι Αμερικανοί θέλουν να ετοιμάσουν κάτι μεγάλο και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάνε να κλείσουν μια τριάδα… φωτιά γι αυτό το σόου, αν τελικά υλοποιηθεί.

Η τριάδα θα αποτελείται από την Σακίρα (που έχει ήδη τραγουδήσει το τραγούδι του Μουντιάλ), το κορεατικό δημοφιλές συγκρότημα BTS και την Μαντόνα!

Το τελικό σόου του ημιχρόνου, το οποίο επιμελείται ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, θα διοργανωθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Global Citizen και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ταμείο Εκπαίδευσης Global Citizen της FIFA.

Το ταμείο αποτελεί «μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και ποδόσφαιρο για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η FIFA στην ανακοίνωσή της. «Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, 1 δολάριο από κάθε εισιτήριο που θα πωληθεί για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026 θα διατεθεί στο Ταμείο»

Το μοναδικό πρόβλημα

Υπάρχει ωστόσο και ένα εμπόδιο σε αυτό το εγχείρημα. Για να στηθεί το σόου χρειάζονται περίπου πέντε λεπτά και άλλα τόσα για να ξεστηθεί ώστε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στο Suber Bowl οι αμερικανοί λόγω του σόου, κρατούν το ημίχρονο σχεδόν μισή ώρα. Στο ποδόσφαιρο είναι 15 λεπτά και ο κανονισμός δεν μπορεί να αλλάξει εκτός κι αν η FIFA κάνει κάποια εξαίρεση. Γιατί ακόμη κι αν δεν στηθούν κάποια σκηνικά και απλά βγουν να τραγουδήσουν οι δύο τραγουδίστριες και το συγκρότημα, τα 15 λεπτά φαντάζουν πολύ λίγα…

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την εμφάνιση της Κύπρου λίγο πριν τον Β’ Ημιτελικό



Πόπη Διαμαντάκου: «Η Eurovision είναι κυρίως λαϊκό, πανηγυρτζίδικο, κιτς θέαμα και ο Akylas υπηρετεί ακριβώς αυτό» (Video)

«Καμπανάκι» ΕΣΡ για την κάλυψη των τραγικών γεγονότων με το Survivor και τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη