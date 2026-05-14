ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:47
14.05.2026 12:02

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας – Το απόγευμα της Παρασκευής η ομιλία Μητσοτάκη

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo.  

Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 19:25.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος.  

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.  

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Επιπλέον, το Σάββατο 1θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker.  

Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο πρωθυπουργός.

Ως προς το οργανωτικό σκέλος του Συνεδρίου, οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή από τις 15:00 έως τις 18:30, η υποβολή υποψηφιοτήτων για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 14:00 έως τις 16:00 και η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 13:00 έως τις 17:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου της ΝΔ

