Μαλδίβες: Πέντε Ιταλοί βρήκαν τον θάνατο κάνοντας scuba diving σε υποβρύχιο σπήλαιο

Πέντε Ιταλοί βρήκαν τον θάνατο ενώ εξερευνούσαν υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το δυστύχημα συνέβη στην ατόλη Βάαβου, όπου μια ομάδα τουριστών έκανε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό (scuba diving), εξερευνώντας υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών στη Ρώμη.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η ιταλική πρεσβεία στη Σρι Λάνκα έχει αναλάβει να ενημερώσει τις οικογένειες των θυμάτων και να παράσχει προξενική συνδρομή.

