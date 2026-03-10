Θεσσαλονίκη: Ξανά στο εδώλιο ο γόνος της εύπορης οικογένειας για τη δολοφονία του μπάτλερ από τη Σρι Λάνκα

Στο δευτεροβάθμιο Πενταμελές Στρατιωτικό Αναθεωρητικό Δικαστήριο αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση δολοφονίας του 25χρονου μπάτλερ, από τη Σρι Λάνκα, που είχε βρεθεί νεκρός σε έπαυλη της Θεσσαλονίκης, τον Φεβρουάριο του 2013.

Όπως αναφέρει το voria.gr, στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ξανά ο 40χρονος σήμερα γόνος της εύπορης οικογένειας ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή 15ετούς καθείρξεως, καθώς του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Η έφεσή του είχε αναστέλλουσα δύναμη με αποτέλεσμα να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Είχε προηγηθεί η αθώωσή του, το 2021 λόγω αμφιβολιών. Ο Άρειος Πάγος, ωστόσο, είχε κάνει δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει η μητέρα του θύματος κατά της αθωωτικής απόφασης και έτσι η δίκη επαναλήφθηκε και οδήγησε στην πρωτόδικη καταδίκη του 40χρονου.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχτηκε ότι το κίνητρο του φόνου ήταν σεξουαλικό και πιο συγκεκριμένα ο φόβος της αποκάλυψης της σεξουαλικής συμπεριφοράς του κατηγορούμενου στον πατέρα του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, υπήρχε εκδήλωση σεξουαλικών προθέσεων από την πλευρά του κατηγορούμενου που απορρίφθηκαν σθεναρά από το θύμα.

Το δικαστήριο απέρριψε το άλλοθι του κατηγορούμενου, εκτιμώντας ότι το βίντεο απεικονίζει εγγραφή από άλλη μέρα, ενώ αναφορικά με το έγκλημα το δικαστήριο θεωρεί πως, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία, ο κατηγορούμενος σκηνοθέτησε τον τόπο του εγκλήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2013 το άψυχο σώμα του νεαρού μπάτλερ είχε βρεθεί στην πισίνα της έπαυλης όπου εργαζόταν. Το μισό του σώμα βρέθηκε βυθισμένο μέσα στο νερό.

Η ιατροδικαστική έκθεση τότε είχε δείξει ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό. Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην υπερπολυτελή κατοικία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ στο εσωτερικό δεν υπήρχε αναστάτωση, γεγονός που έκανε τις αρχές να εκτιμούν ότι το έγκλημα διέπραξε κάποιος γνωστός του θύματος με ερωτικό κίνητρο.

Οι υποψίες στράφηκαν στον νεαρό γόνο της γνωστής οικογενείας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε καλές σχέσεις με το θύμα, ενώ ήταν και ο τελευταίος που ήρθε σε επαφή μαζί του.

Ο ίδιος, που εκείνη την περίοδο υπηρετούσε τη θητεία του, απολογούμενος ενώπιον των δικαστών αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στη δολοφονία του οικιακού του βοηθού. Οι στρατιωτικοί δικαστές, ωστόσο, έκριναν πως σκότωσε τον μπάτλερ και πως το κίνητρο ήταν σεξουαλικό.

«Η άρνηση και η αντίδραση του θύματος εκδηλώθηκε ανοιχτά, προκαλώντας στον δράστη φόβο για την αποκάλυψη της αμφισεξουαλικότητας του. Έτσι, με ψυχραιμία και μεθοδικότητα αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση για να προστατεύσει το μυστικό του», αναφέρεται, μεταξύ άλλων στοιχείων, στο σκεπτικό της απόφασης που τον καταδίκασε.

