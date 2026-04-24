Προεδρικό Μέγαρο: Το επίσημο δείπνο στον Μακρόν – Ποιοι δίνουν το «παρών», τι περιλαμβάνει το μενού

Επίσημο δείπνο παρατίθεται στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σήμερα και αύριο επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο, υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών και ακολούθησε η συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Αμέσως μετά τη συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γάλλο πρόεδρο, ξεκίνησε το επίσημο δείπνο με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλών προσκεκλημένων.

Όλη η αντιφώνηση Μακρόν σε Τασούλα

«Ελλάς Γαλλία συμμαχία» είπε στα ελληνικά, ξεκινώντας την ομιλία του, ο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι η φράση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.



Και συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος:



«Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος. Σήμερα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η πρόσκλησή σας απόψε με τιμά. Εντάσσεται στη μακρά ιστορία επισκέψεων που έχουν σημαδέψει τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή του στρατηγού Ντε Γκωλ το 1963, ή εκείνη του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν το 1975, που υπήρξε ο πρώτος αρχηγός κράτους που έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Καραμανλή, μετά την επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα.



Διότι η Γαλλία, εξ αρχής, αποτελεί τον κύριο υπερασπιστή της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας. Όλοι οι Γάλλοι Πρόεδροι, και πιστεύω όλοι οι Γάλλοι πολίτες, ενστερνίζονται την ιδέα ότι “η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη”. Αρχικά, αυτό φάνηκε από την επιθυμία να εδραιωθεί εκ νέου η δημοκρατία στη χώρα που αποτέλεσε το λίκνο της. Στη συνέχεια, εκφράστηκε από ένα αταλάντευτο συναίσθημα αλληλεγγύης, απότοκο της ιστορίας, το οποίο δεν κλονίστηκε καθόλου όταν οι καιροί, ειδικά πριν από δεκαπέντε χρόνια, έγιναν πιο ταραγμένοι για εσάς και για όλους τους Ευρωπαίους.



Το βάθος των δεσμών που ενώνουν τους δύο λαούς μάς οδηγεί πίσω στην Αρχαιότητα και στο πάντα έντονο ενδιαφέρον των Γάλλων για την Ελλάδα. Οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού, ο Μοντεσκιέ ή ακόμη ο Βολταίρος, θαύμαζαν τον πολιτισμό και τις πολιτικές που γεννήθηκαν εδώ, μελετώντας τον Περικλή και την Εκκλησία του Δήμου στην Πνύκα. Αυτός ο ισχυρός δεσμός απεδείχθη ιδιαίτερα γόνιμος: Εσείς εφηύρατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένας Γάλλος κατάφερε να τους αναβιώσει. Έτσι γεννήθηκε και το γαλλικό κύμα υποστήριξης της Ελληνικής Επανάστασης, τροφοδοτούμενο από τη δίψα για δικαιοσύνη και τον θαυμασμό για την ιστορία σας. Μια στήριξη μέσω του αγώνα των Γάλλων εθελοντών, στο Ναυαρίνο και στον Μοριά, και μέσω του Φιλελληνισμού των διανοούμενων και των καλλιτεχνών, οι οποίοι άντλησαν έμπνευση από τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα, του Σατωβριάνδου και του Ουγκώ, αλλά και από το πινέλο του Ντελακρουά. Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, ο πίνακας που ταξίδεψε φέτος στην Αιτωλοακαρνανία, είναι η μεγάλη αδελφή της δικής μας Ελευθερίας που οδηγεί τον Λαό: το κοινό πάθος για ελευθερία είναι αυτό που ενώνει τα δύο έθνη».



«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία και ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών» κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.



Ποιοι δίνουν το παρών στο Προεδρικό Μέγαρο



Η Προεδρία της Δημοκρατίας έστειλε προσκλήσεις σε 112 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες και προσωπικότητες ευρείας αποδοχής, που σχετίζονται με την ελληνογαλλική συνεργασία και τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.



Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται στο δείπνο από την σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας συνοδεύεται από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συνοδεύεται από την Μαρέβα Μητσοτάκη η οποία παραμένει ακόμα στον Ευαγγελισμό, μετά την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη και την θέση της πήρε η κόρη τους Σοφία, που έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον πρωθυπουργό.

Εκτός των ηγετών, στην Προεδρία έχουν προσκληθεί επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οποίος θα εκπροσωπηθεί από την Ντόρα Μπακογιάννη καθώς ο ίδιος θα ταξιδεύει για τις ΗΠΑ, o Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, πρόσκληση έχουν πάρει ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Παρόντες επίσης ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Παρών θα είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.



Ο κ. Μακρόν φέρνει επίσης μαζί του κάποιους υπουργούς, όπως τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, τον υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και την υπουργό Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδεύεται επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία.



Πρόσκληση για το Προεδρικό Mέγαρο έχουν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς. Επίσης, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.



Στο Προεδρικό δίνουν το «παρών» επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα έχουν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, η γενική διευθύντρια L’Oréal Hellas Alessandra Delfini, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης και ο Τάσος Ροζολής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).



Τον κ. Μακρόν συνοδεύουν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.



Τέλος, θέση στο τραπέζι έχουν και πρόσωπα του πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τους ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινόπουλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου κ.ά.

Τι περιλαμβάνει το μενού

Το μενού του δείπνου έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας, και περιλαμβάνει επιλογές με έντονο ελληνικό χαρακτήρα και σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές. Μεταξύ των πιάτων ξεχωρίζουν σούπα κολοκύθας βελουτέ, φαγκρί ψητό, καθώς και παραδοσιακή γαλατόπιτα για το επιδόρπιο.

