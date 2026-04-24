Social media: Τέλος στην ανωνυμία; Προς υιοθέτηση η πρόταση Μαρινάκη για ταυτοποίηση των χρηστών

Στο προσκήνιο της κυβερνητικής ατζέντας επανέρχεται με αυξανόμενη ένταση το ζήτημα αντιμετώπισης της ψηφιακής τοξικότητας, πρόταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, όπως τονίζουν πηγές της κυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε από τον κ. Μαρινάκη για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν μήνα από το βήμα του Athens Alitheia Forum, κερδίζει πλέον σημαντικό έδαφος, συγκεντρώνοντας τη στήριξη κορυφαίων υπουργών, αλλά και του πρωθυπουργού, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Κατά την πρώτη εκείνη τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης είχε κάνει λόγο για την ανάγκη να βγουν οι «κουκούλες» από το διαδίκτυο, περιγράφοντας την πρότασή του ως μια προσωπική, ταυτοτική θέση και ένα θεμελιώδες ζήτημα δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο στόχος δεν είναι η απαγόρευση των ψευδωνύμων, αλλά η διασφάλιση ότι πίσω από κάθε λογαριασμό θα υπάρχει ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο, ώστε να υπάρχει λογοδοσία σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

Το ζήτημα επανήλθε με έμφαση στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου ο κ. Μαρινάκης, συμμετέχοντας σε πάνελ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μάχη για την αλήθεια στην ψηφιακή εποχή, χαρακτήρισε την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ως θέμα υπαρξιακό και ζήτημα επιβίωσης των σύγχρονων δημοκρατιών. Τόνισε, μάλιστα, πως η δημοκρατία δεν ταυτίζεται με την ασυδοσία και πως κάθε πλατφόρμα που επιθυμεί να λειτουργεί σε ένα κράτος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτονόητους κανόνες και περιορισμούς, ειδικά όσον αφορά τον εντοπισμό χρηστών που παρανομούν ή τη σήμανση περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρόταση φαίνεται πως βρίσκει πλέον «ευήκοα ώτα» εντός του κυβερνητικού σχήματος, καθώς ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, εξέφρασε την απόλυτη συμφωνία του, υπογραμμίζοντας πως είναι ανάγκη να τελειώσει το καθεστώς της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Ο κ. Παπαστεργίου επιβεβαίωσε μάλιστα πως η σχετική συζήτηση έχει ανοίξει επίσημα, ενώ διαβεβαίωσε πως είναι τεχνικά εφικτό για τις πλατφόρμες να απαιτούν ταυτοποιητικά στοιχεία από τους χρήστες.

Τη δυναμική της πρότασης ενίσχυσε περαιτέρω ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε πρόσφατη ανάρτησή του αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόβλημα της ανωνυμίας και της τοξικότητας που αυτή εκτρέφει. Με την ευρεία αυτή συναίνεση, η αρχική πρόταση του κ. Μαρινάκη από το Athens Alitheia Forum φαίνεται να μετουσιώνεται σε μια συγκροτημένη πολιτική θέση με στόχο τη θωράκιση του δημόσιου διαλόγου στην ψηφιακή εποχή, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Καρφί Δένδια κατά Φιντάν: Έχει την ευγενή τάση να με στολίζει κατά καιρούς, δεν προσβλέπουμε στην απομόνωση της Τουρκίας












