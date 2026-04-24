ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 20:10
24.04.2026 19:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο κ. Γεωργιάδης, η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

24.04.2026 19:26
Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του κατά της Λάουρας Κοβέσι.

Συγκεκριμένα η Κουμουνδούρου αναφέρει: «Ο αρνητής του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άρχοντας της πολιτικής διαστρέβλωσης και ειρωνείας, Αδ. Γεωργιάδης, “ξαναχτύπησε” ενάντια στην Ευρωπαία Εισαγγελέα κ. Κοβέσι, μετά την παρέμβασή της στο Φόρουμ των Δελφών.

Από τη μία πλευρά επεδίωξε να την εμφανίσει να συμφωνεί με τον κ. Μητσοτάκη σε ζητήματα σχετικά με την εκτεταμένη διαφθορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη, την κατηγόρησε για αθέμιτες επεμβάσεις προς τον ‘Αρειο Πάγο και για πολιτική σκοπιμότητα.

Φανερός στόχος του είναι η απαξίωσή του προσώπου της και, κατ’ επέκταση, των τοποθετήσεων και των αποτελεσμάτων των ερευνών της, που αγγίζουν πλήθος στελεχών, βουλευτών και υπουργών της ΝΔ».

Ακολούθως, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Ωστόσο, ό,τι και να πει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, όσες επιθέσεις και αν εξαπολύσει, η ώρα της ετυμηγορίας πλησιάζει. Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά, τους “Χασάπηδες” και τους “Φραπέδες” που ζουν εις βάρος της, τα αλλεπάλληλα γαλάζια σκάνδαλα και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την “βγάζουν καθαρή”, ό,τι και να κάνουν».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 20:08
tsipras institouto – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας: Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή σελίδας

1409bb3b-e2f5-461e-9246-d0d9aee78beb
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η στρατηγική παρουσία της AION στην Ευρώπη πραγματοποιείται μέσα από τα μοντέλα AION V και AION UT

DOJ
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για τις θανατικές ποινές

1 / 3