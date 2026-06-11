AlphaBank: Ελάχιστος μισθός 1.600 ευρώ και νέες πολιτικές ανάπτυξης για τους εργαζομένους

Τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ανθρώπινο δυναμικό στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται στον τραπεζικό κλάδο, ανέδειξε η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, στο συνέδριο «Greece 2030 – Economy & Growth».

Όπως επισήμανε, ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε φάση βαθιού μετασχηματισμού, με τις ανάγκες των πελατών και τις τεχνολογικές εξελίξεις να αλλάζουν τον παραδοσιακό ρόλο των τραπεζών. Οι εργαζόμενοι δεν περιορίζονται πλέον στη διαχείριση συναλλαγών, αλλά καλούνται να λειτουργούν ως σύμβουλοι και συνεργάτες των πελατών, προσφέροντας εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αποκτούν κεντρική σημασία. Όπως ανέφερε η κυρία Μελίσσα, οι επαγγελματικές διαδρομές γίνονται πλέον πιο ευέλικτες, καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμόζονται σε νέους ρόλους και να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας της Alpha Bank, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ελάχιστος βασικός μισθός 1.600 ευρώ, μια κίνηση που, σύμφωνα με την τράπεζα, στοχεύει στη δημιουργία σταθερών προϋποθέσεων για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων.

Όπως εξήγησε, η οικονομική ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να επενδύσουν στην εξέλιξή τους. Για τον λόγο αυτό, η Alpha Bank δίνει έμφαση τόσο στις αμοιβές όσο και στη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στον οργανισμό.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της τράπεζας βρίσκεται η έννοια των «καριερών σε κίνηση». Πρόκειται για ένα μοντέλο που επιδιώκει να δώσει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αλλάζουν ρόλους, να αποκτούν νέες εμπειρίες και να εξελίσσονται επαγγελματικά χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν ευκαιρίες εκτός του οργανισμού.

Σύμφωνα με την κυρία Μελίσσα, η τράπεζα επενδύει συστηματικά στη διαχείριση της αλλαγής και στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υλοποιήσει πρόγραμμα πιστοποίησης στη Διαχείριση Αλλαγής, μέσω του οποίου εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί για να συμμετέχουν ενεργά στον οργανωτικό μετασχηματισμό.

Από το πρόγραμμα αυτό έχουν ήδη προκύψει δεκάδες πρωτοβουλίες που αφορούν την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, με εργαζομένους να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίησή τους.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών, με έμφαση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Η Alpha Bank υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται κυρίως σε ομάδες πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην προσαρμογή στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες και οι γυναίκες.

Μέσα από συνεργασίες με εξειδικευμένους φορείς και με τη συμμετοχή εργαζομένων της τράπεζας, παρέχεται ενημέρωση για τη χρήση ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, την προστασία από ηλεκτρονικές απάτες και τη λήψη οικονομικών αποφάσεων που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, η τράπεζα αναπτύσσει δράσεις που αφορούν την ευημερία των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγράμματα ευεξίας, συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων, καθώς και η πρωτοβουλία Alpha Junior Savings Account.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος δημιουργούνται λογαριασμοί αποταμίευσης για τα παιδιά των εργαζομένων από μικρή ηλικία, με στόχο την εξοικείωσή τους με βασικές έννοιες οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης χρημάτων.

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού της Alpha Bank κατέχει η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη. Όπως ανέφερε η κυρία Μελίσσα, το 43% των θέσεων ευθύνης στην τράπεζα καλύπτεται σήμερα από γυναίκες, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 45%.

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων με χαμηλότερη εκπροσώπηση στην αγορά εργασίας, όπως τα άτομα με αναπηρία, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων ένταξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Alpha Bank αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες επαναπατρισμού Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, η τράπεζα συμμετέχει εδώ και χρόνια σε δράσεις προσέλκυσης εξειδικευμένων επαγγελματιών, παρουσιάζοντας ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε Έλληνες που εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής.

Σύμφωνα με την ίδια, η προσέλκυση ταλέντων προϋποθέτει ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα φορολογικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια για όσους επιλέγουν να επιστρέψουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κυρία Μελίσσα υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα, συμβάλλοντας όχι μόνο στη βελτίωση της αγοράς εργασίας αλλά και στη συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

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