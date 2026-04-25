Η αεροπορική βιομηχανία σε συμπληγάδες – Το «στοίχημα» της τουριστικής σεζόν

Η εύθραυστη ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα διπλωματικό γρίφο, αλλά μια άμεση απειλή για την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων στη παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αλλά και τη σταθερότητα των τιμών του τουριστικού προϊόντος.

Ειδικότερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, έθεσε ένα σαφές χρονικό όριο: αρχές Ιουνίου. Μέχρι τότε, τα υπάρχοντα αποθέματα της αγοράς θεωρούνται επαρκή. Ωστόσο, αν η κρίση στα στενά δεν αποκλιμακωθεί:

Ενεργοποιούνται νέα σενάρια πανευρωπαϊκού συντονισμού για τη χρήση των αποθεμάτων.

ενώ απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός για την αποφυγή ελλείψεων σε επίπεδο κρατών-μελών.

Η Ελληνική πραγματικότητα: επάρκεια vs κόστους

Την ίδια ώρα στην εγχώρια αγορά, η εικόνα είναι διττή. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα εμφανίζει μια σχετική θωράκιση, αλλά από την άλλη, το οικονομικό αποτύπωμα είναι ήδη ορατό.

Παντως οπως σημείωνει ο CEO του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικά αποθέματα και παραγωγική δυνατότητα (διυλιστήρια). Το ρίσκο για τα ελληνικά αεροδρόμια είναι κυρίως έμμεσο: αν η κρίση πλήξει τα αεροδρόμια προορισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη, η αλυσίδα θα σπάσει και στην Ελλάδα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης, ξεκαθαρίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα, αλλά η τιμή.

Το 40% των ναύλων επηρεάζεται άμεσα από τις αυξήσεις στα καύσιμα (άνοδος 10%-11%).

Συνέπειες: καθυστέρηση στρατηγικών ανοιγμάτων (π.χ. απευθείας πτήσεις από Ινδία για το 2027), αν και τα επενδυτικά προγράμματα για μεσαίες αποστάσεις παραμένουν ενεργά.

Η στρατηγική των «παικτών»: Aegean vs Sky Express

Η αβεβαιότητα αντικατοπτρίζεται στις διαφορετικές εμπορικές πολιτικές:

Η Aegean: Έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις 7% – 8% για να απορροφήσει μέρος του κόστους.

Η Sky Express: Διατηρεί προσώρας σταθερούς ναύλους, τηρώντας στάση αναμονής πριν την έναρξη της αιχμής της σεζόν.

Ο κίνδυνος αύξησης και παγίωσης των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων είναι ορατός επισημαίνει και ο Κοσμήτορας του ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα της αγοράς. Επισημαίνει δε ότι στις αερομεταφορές οι τιμές τείνουν να «κλειδώνουν» ψηλά ακόμη και όταν η κρίση υποχωρεί, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν αναπλήρωση κερδών.

Γεγονός που δημιουργεί τρεις κίνδυνους για τον Τουρισμό:

Μείωση των πτήσεων charter. Προβλήματα λειτουργίας σε μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Πίεση από τον παγκόσμιο πληθωρισμό που συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα των τουριστών.

Μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο τοπίο, πάρθηκε και μια θετική απόφαση για την Αθήνας… Ο λόγος για την καθυστέρηση της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχων της ΕΕ η οποία λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Η αποφυγή του «χάους» στις ουρές των διαβατηρίων κρίνεται κρίσιμη για την προσέλκυση επισκεπτών εκτός ΕΕ (π.χ. Βρετανοί), διασφαλίζοντας ότι η ταξιδιωτική εμπειρία δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω.

