Φορολογικές αλλαγές, παραγωγικότητα και πόλεμος πιέζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι αποφάσεων

Η ανάγκη ριζικών αλλαγών στο φορολογικό μοντέλο και η αυξανόμενη πίεση από τις γεωπολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκπρόσωποι της αγοράς και της οικονομικής ανάλυσης προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια βαθιά διαρθρωτική πρόκληση, η οποία απαιτεί ταχύτερες αποφάσεις και πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής του EFA Group και επικεφαλής του THEON Group, έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα της χαμηλής παραγωγικότητας, το οποίο –όπως σημείωσε– αποτελεί κοινό πρόβλημα για το σύνολο της Ευρώπης. Σε αυτό προστίθεται και η δημογραφική κάμψη, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα που περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές.

Ειδικά για το φορολογικό σύστημα, υποστήριξε ότι, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί, η δομή τους δεν ευνοεί την ανάπτυξη. Όπως εξήγησε, οι οικονομικοί παράγοντες –είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά– λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το ισοζύγιο κόστους και οφέλους. Συνεπώς, η ενίσχυση της ανάπτυξης περνά μέσα από την αύξηση του οριακού κέρδους και τη μείωση του οριακού κόστους, δηλαδή της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε ένα διαφορετικό φορολογικό μοντέλο, το οποίο θα εστιάζει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και όχι στην υπερφορολόγηση των ήδη υπαρχόντων εσόδων. Όπως τόνισε, η αλλαγή φιλοσοφίας στη φορολογία αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, χώρες όπως η Ελλάδα και η Γερμανία δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για πιο γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, κάτι που θεωρεί κρίσιμο σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων. «Η Ευρώπη συνήθως αντιδρά μόνο όταν φτάνει στο όριο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι κρίσεις λειτουργούν ως καταλύτης για βαθύτερη συνεργασία.

Σημαντική ήταν και η αναφορά του στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για την οποία εμφανίστηκε ταυτόχρονα αισιόδοξος και επιφυλακτικός. Αναγνώρισε ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα, προειδοποίησε όμως για τον κίνδυνο υπερβολικών προσδοκιών, κάνοντας παραλληλισμό με τη «φούσκα» του διαδικτύου. Όπως είπε, ακόμη κι αν υπάρξουν υπερβολές, η τεχνολογία θα ενσωματωθεί τελικά στην οικονομία, αλλά απαιτείται επένδυση στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Από την πλευρά του, ο Michael Huether, επικεφαλής του German Economic Institute, έδωσε έμφαση στις διαρθρωτικές πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή –και ειδικά η γερμανική– βιομηχανία. Όπως ανέφερε, η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» παραγωγικό μοντέλο, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις.

Η ενεργειακή μετάβαση, αν και αποτελεί στρατηγική επιλογή εδώ και χρόνια, εξακολουθεί να συναντά εμπόδια, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και κόστους. Παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού επιδεινώνει την κατάσταση, με τις επιχειρήσεις να αναγκάζονται πλέον να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους ακόμη και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσωπικού.

Ο Huether αναφέρθηκε και στις πρόσφατες απώλειες θέσεων εργασίας στη μεταποίηση, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, φτάνουν έως και τις 200.000 μέσα σε έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πίεση που δέχεται ο πυρήνας του γερμανικού παραγωγικού μοντέλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Όπως εξήγησε, η γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει άμεσα τη ροή κεφαλαίων προς την Ευρώπη, περιορίζοντας τις επενδύσεις και επιβαρύνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης. «Ο πόλεμος έχει δραματική επίδραση στην οικονομική επίδοση», σημείωσε, καλώντας σε επαγρύπνηση.

Σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος –το οποίο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 2009–, την προσαρμογή του ασφαλιστικού συστήματος στη γήρανση του πληθυσμού και τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι καμία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πολιτική σταθερότητα.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη συζήτηση είναι ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγικότητας, η προσαρμογή στις νέες ενεργειακές συνθήκες και η αντιμετώπιση των γεωπολιτικών κινδύνων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρεμβάσεις στη φορολογία, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η επένδυση στην καινοτομία δεν αποτελούν απλώς επιλογές πολιτικής, αλλά αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Ουκρανοί στρατιώτες λιμοκτονούν στην πρώτη γραμμή – Αποπομπή ανώτερου διοικητή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών

Εκβιασμός ή Συμμαχία το ΝΑΤΟ; Πλάτη στην Ισπανία βάζουν Γερμανία και Ιταλία μετά τις απειλές των ΗΠΑ – Δεν ανησυχεί ο Σάντσεθ

CNN: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «μην με πιέζετε» για συμφωνία με το Ιράν