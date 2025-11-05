Κρίστιαν Χατζημηνάς (E.ΕΝ.Ε): «Χρειάζεται επιθετική πολιτική για την αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας – Απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων»

Την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη με επιθετικό τρόπο τις τρεις βασικές της προκλήσεις, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ανέδειξε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (E.ΕΝ.Ε).

«Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και πρέπει να του επιτεθούμε με στοχευμένα μέτρα για τον σπάσουμε» υπογράμμισε ο κ. Χατζημηνάς στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε. με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (E.ΕΝ.Ε)

Περιγράφοντας τις τρεις προκλήσεις της Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε αναφέρθηκε στον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, στη χαμηλή παραγωγικότητα και το μειούμενο εργατικό δυναμικό, εξηγώντας ότι συνδέονται μεταξύ τους και το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Όπως επίσης είπε, έκτακτα γεγονότα όπως η COVID και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν οδηγήσει σε υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες, οι οποίες έχουν αυξήσει τους λόγους χρέους προς ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή η χαμηλή παραγωγικότητα που προκαλείται από ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και ανεπαρκείς επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, διατηρεί την αύξηση του ΑΕΠ υποτονική. Το χαμηλό ΑΕΠ ανά άτομο αλληλεπιδρά με τις δημογραφικές τάσεις – χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό – για να αυξήσει το κόστος των συντάξεων, που με τη σειρά του ωθεί τις δημοσιονομικές δαπάνες ακόμη υψηλότερα.

Dr. Robert Habeck, Vice Chancellor and Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action (2021 – 25), Member of the German Bundestag

Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει επίθεση σε τρία μέτωπα. Συγκεκριμένα, για την αύξηση του ΑΕΠ ζητά μειωμένους οριακούς φόρους μόνο για τα κέρδη της εταιρίας που υπερβαίνουν τα κέρδη των προηγούμενων ετών. Για την αύξηση της παραγωγικότητας εισηγείται μηδενικό οριακό μη μισθολογικό κόστος για αυξήσεις μισθών μετά από πιστοποιημένη επανεκπαίδευση και αναβάθμιση ψηφιακών/ΑΙ δυνατοτήτων, αλλά και επιταχυνόμενες αποσβέσεις για υψηλής τεχνολογίας κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του μειούμενου εργατικού δυναμικού, προτείνει μειωμένο οριακό φόρο για τις εθελοντικές υπερωρίες και την απασχόληση των συνταξιούχων.

«Είναι απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων που θα επιτρέψουν την αύξηση του ΑΕΠ μέσω της αποτελεσματικής φορολόγησης της ανάπτυξης, της επανεκπαίδευσης – αναβάθμιση ςδεξιοτήτων, των επενδύσεων σε υψηλής τεχνολογίας κεφάλαια με διαφορετικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε άλλης μορφής, οριζόντια, μείωση της φορολόγησης που θα προκαλούσε περαιτέρω αύξηση του χρέους» τόνισε ο κ. Χατζημηνάς.

Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα υπογράμμισε ότι το μη μισθολογικό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, αποτελώντας αρνητικό παράδειγμα οριακού φόρου. Η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει τη μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχης πιστοποίησης από έγκυρους θεσμικούς φορείς και ως απόρροια αυτού οι εργοδότες θα αυξάνουν τους μισθούς τους. «Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή για να βγούμε από το αδιέξοδο» είπε με νόημα ο κ. Χατζημηνάς.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών στάθηκε και στο καθεστώς αποσβέσεων στην Ελλάδα, το οποίο είναι το λιγότερο ανταγωνιστικό στην ΕΕ. Η Ε.ΕΝ.Ε ζητά τη μείωση του χρόνου απόσβεσης επενδύσεων που γίνονται σε παραγωγικό εξοπλισμό σε 10% -10% – 40% – 40% στα 4 χρόνια αντί για 10% σε 10 χρόνια.

Ο Dr. Robert Habeck, Vice Chancellor and Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action (2021 – 25), Member of the German Bundestag, χαρακτήρισε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θεαματική, τονίζοντας ότι πρέπει να διευρυνθεί η βιομηχανική βάση και να δοθεί έμφαση στη μεταποίηση. Σημείωσε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις αν δεν κατατεθούν προτάσεις. Υποστήριξε ότι η Γερμανία περνάει μια περίοδο που πέρασε πριν από μια δεκαετία η Ελλάδα και πρέπει να εφεύρει εκ νέου τον εαυτό της και την οικονομική της βάση. Προσέθεσε πως η Ευρώπη καλείται να τα πάει καλύτερα, να φτιάξει τις δικές της υποδομές και να λειτουργήσει συλλογικά, ενισχύοντας το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Remigijus Simasius, Frm. Minister of Justice & Mayor of Vilnius, Lithuania, President, Lithuanian Free Market Institute

Ο Θεόδωρος Πελαγίδης, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογράμμισε πως πλέον ο κόσμος έχει αλλάξει δέρμα και μιλάει για άλλα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Έκανε λόγο για έναν νέο μερκαντιλισμό, εξηγώντας ότι οι κυβερνήσεις έχουν κερδίσει έδαφος τα εμπορικά ελλείμματα θεωρούνται πρόβλημα, η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ περνάμε από την εποχή της συνεργασίας σε αυτήν του ανταγωνισμού, κυρίως στις ΗΠΑ.

«Το εμπόριο αναπτύσσεται μαζί με το ΑΕΠ αλλά όχι περισσότερο από το ΑΕΠ. Το εμπόριο δεν μειώνεται, αλλάζει όμως η δομή του και αυξάνεται το γεωπολιτικό ρίσκο» σημείωσε ο κ. Πελαγίδης. Χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένα προϊόν της ιστορίας, το οποίο επανέρχεται, τονίζοντας ότι η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ δεν έχει οδηγήσει τις αγορές σε μεγάλη αναταραχή. Σύμφωνα με τον κ. Πελαγίδη, η Ελλάδα δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά παράγει, παρά τα προβλήματα, ενώ υποστήριξε ότι το βασικό στοιχείο που επηρεάζει τον πληθωρισμό είναι οι μισθοί.

Ο Remigijus Simasius, Former Minister of Justice & Mayor of Vilnius, Lithuania, President, Lithuanian Free Market Institute, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έκανε στη Λιθουανία, τονίζοντας ότι η χώρα του έχει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη. Η Λιθουανία κατατάσσεται παράλληλα ανάμεσα στις πέντε πρώτες χώρες ως προς την ανταγωνιστικότητα του φορολογικού συστήματος.

Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ίδια προβλήματα και πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα, καθώς ο άνθρωπος παραμένει ο βασικός παράγοντας. «Αν θέλουμε να περιορίσουμε τον υπερβολικό αριθμό κανονισμών, πρέπει πρώτα κάποιος να τους μετρήσει. Κανένας δεν μετρά» είπε ο κ. Simasius, προσθέτοντας ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα είναι βασικό να εντοπίσεις τη ρίζα του.

