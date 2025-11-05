Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε ενεργειακή τροχιά: ο ΔΕΣΦΑ επενδύει πάνω από 500 εκατ. ευρώ

Χρηματοδοτούμενη επενδυτική δραστηριότητα που ξεπερνά τα 0,5 δισ. ευρώ μετατρέπει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε κομβικό ενεργειακό σταυροδρόμι για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε χθες τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Κομοτηνής, ένα εμβληματικό έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης και αναβαθμίζει τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χριστόδουλος Τοψίδης, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ελευθέριος Κρητικός και κορυφαίοι εκπρόσωποι της ενεργειακής αγοράς.

Ο νέος σταθμός, που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, διαθέτει ισχύ 24,6 MW μέσω τριών μονάδων συμπίεσης και μίας εφεδρικής, αποτελώντας τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Χάρη στη λειτουργία του επιτυγχάνονται μηδενικές εκπομπές άνθρακα, ενώ η χρήση τεχνολογιών αιχμής εξασφαλίζει ευελιξία, ενεργειακή αποδοτικότητα και υδραυλική επάρκεια στο εθνικό δίκτυο. Ο σταθμός διαθέτει επίσης τη δυνατότητα υποδοχής μιγμάτων φυσικού αερίου με υδρογόνο, στοιχείο που τον καθιστά έτοιμο για τη μετάβαση στη νέα εποχή της καθαρής ενέργειας.

Ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου και των εξαγωγών

Η λειτουργία του σταθμού ενισχύει ουσιαστικά τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, καθώς, σε συνδυασμό με τον Σταθμό Συμπίεσης Αμπελιάς, αυξάνει την εξαγωγική δυνατότητα της Ελλάδας προς τον Βορρά στα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Το έργο αναπτύχθηκε μέσα στην ενεργειακή κρίση, καλύπτοντας την αυξημένη ανάγκη για ροές φυσικού αερίου προς τα βόρεια σύνορα και ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα με τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και το εθνικό δίκτυο μεταφοράς.

Επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ στην περιοχή

Ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής, επένδυση ύψους 134 εκατ. ευρώ, προστίθεται σε μια σειρά έργων συνολικής αξίας 43 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από τον ΔΕΣΦΑ σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, νέα έργα όπως ο αγωγός Καρπερή–Κομοτηνής θα προσθέσουν επιπλέον 334 εκατ. ευρώ στις επενδύσεις της εταιρείας στην περιοχή.

Το σύνολο των έργων καθιστά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πυρήνα ενεργειακής ανάπτυξης, με σημαντική συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, τόνισε κατά τα εγκαίνια:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον ΔΕΣΦΑ και το ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με τον Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής ενισχύουμε την εξαγωγική ικανότητα της Ελλάδας και τη σταθερότητα του Κάθετου Διαδρόμου, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια εκατομμυρίων πολιτών».

Η κα Galli υπογράμμισε ότι το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, χάρη στη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΡΑΑΕΥ, αποδεικνύοντας την ικανότητα του ΔΕΣΦΑ να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του συστήματος.

«Με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και σχεδιασμό για λειτουργία με υδρογόνο, ο σταθμός κοιτά προς το μέλλον, στηρίζοντας τη μετάβαση της Ευρώπης σε καθαρότερη ενέργεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να χτίζουμε το ενεργειακό σύστημα του αύριο, προσφέροντας σήμερα χειροπιαστά οφέλη για τους καταναλωτές και τις τοπικές κοινωνίες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

ΤHEON: Αναβαθμίζει τους στόχους της για το 2025 – Ισχυρά αποτελέσματα στο 9μηνο

Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εξαγόρασε το Κτήμα Σιγάλα και ενισχύει τη θέση της στο ελληνικό κρασί

Η Eurobank εγκαινιάζει νέα εποχή στην Κύπρο με τη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού