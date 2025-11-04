Η Eurobank εγκαινιάζει νέα εποχή στην Κύπρο με τη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού

Μια νέα σελίδα άνοιξε για την Eurobank και τον κυπριακό τραπεζικό κλάδο με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα. Η ενοποίηση των δύο οργανισμών δημιούργησε τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό φορέα στη χώρα, με ενεργητικό που ξεπερνά τα 28 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Όμιλο Eurobank και την τοπική οικονομία.

Ο Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd, χαρακτήρισε τη συγχώνευση «ιστορικό σταθμό» για την κυπριακή τραπεζική αγορά, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση των 1,3 δισ. ευρώ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου.

Η νέα Eurobank Ltd συνδυάζει την εμπειρία και τις υποδομές δύο ισχυρών τραπεζικών σχημάτων, δημιουργώντας έναν οργανισμό με αυξημένη δυναμική και περιφερειακή εμβέλεια. Από το 2007, όταν η Eurobank ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, έχει εδραιώσει παρουσία βασισμένη στη σταθερότητα, τη συνέπεια και την πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της με σύγχρονα προϊόντα και ψηφιακές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Σήμερα, η Τράπεζα στοχεύει σε περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην τοπική αγορά και στην ενίσχυση των συνεργειών στον ασφαλιστικό τομέα, επιδιώκοντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Με τη νέα της μορφή, η Eurobank Ltd αναδεικνύεται σε στρατηγικό επιχειρηματικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας την Κύπρο με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Η γεωγραφική θέση της χώρας και το αναβαθμισμένο τραπεζικό πλαίσιο δίνουν τη δυνατότητα στον Όμιλο να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές και χρηματοοικονομικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή.

Η περιφερειακή στρατηγική του Ομίλου

Ο Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Group COO, επισήμανε ότι η ενοποίηση στην Κύπρο εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης που συνδυάζει διαφοροποίηση, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Με ενεργητικό άνω των 100 δισ. ευρώ, δάνεια 54,3 δισ. ευρώ και καταθέσεις 79 δισ. ευρώ, η Eurobank αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό τραπεζικό οργανισμό με αναγνωρισμένη συστημική σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περισσότερο από το 53% των καθαρών κερδών της προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες, ποσοστό που ο Όμιλος στοχεύει να αυξήσει στο 55% έως το 2027.

Η Κύπρος αποτελεί κομβικό πυλώνα αυτής της εξωστρεφούς στρατηγικής, με στόχο τη μετατροπή της σε επενδυτικό κέντρο για τη ΝΑ Μεσόγειο και τη σύνδεση των αναδυόμενων αγορών με την Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του 2025, αναμένεται η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στη Βομβάη, ενώ ακολουθεί και παρουσία στο Άμπου Ντάμπι, ενισχύοντας περαιτέρω το διασυνοριακό αποτύπωμα της Τράπεζας.

Επενδύσεις σε καινοτομία και ασφαλιστικές υπηρεσίες

Παράλληλα, η Eurobank ενισχύει το λειτουργικό της μοντέλο μέσω της ανάκτησης της δραστηριότητας Ζωής της Eurolife, ενδυναμώνοντας τον ασφαλιστικό της βραχίονα.

Η Τράπεζα επενδύει σταθερά σε τεχνολογίες αιχμής και ψηφιακές εφαρμογές, με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και έμφαση στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης στην Κύπρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου περιφερειακής ισχύος για την Eurobank, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε διεθνείς αγορές, παραμένοντας προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη των πελατών της.

