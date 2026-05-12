search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 16:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 15:47

Αυτεπάγγελτη έρευνα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες

12.05.2026 15:47
apth-epeisodia

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη προανάκριση της αστυνομίας για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, 12/5, στο ΑΠΘ, με την εισαγγελία πρωτοδικών να ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υπόθεσης.

Κατά την αστυνομία, συνολικά 39 άτομα προσήχθησαν στο πλαίσιο των ερευνών, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν όλα ελεύθερα.

Την ίδια ώρα, νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρει πως επτά τραυματίες διεκομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αντί για έξι που είχε γίνει αρχικά γνωστό. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 27 ετών.

Ανάμεσά τους, ένας 20χρονος που υπέστη κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και τραύματα σε κεφάλι και θώρακα, με αποτέλεσμα να παραμείνει για νοσηλεία

Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν κυρίως κακώσεις στα άκρα και εκχυμώσεις, ενώ ένας 27χρονος έχει επιπλέον τραύματα σε κεφάλι και θώρακα. 

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, πέραν του 20χρονου, κανείς άλλος δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1
ADVERTORIAL

Όλα κερασμένα στο Athens Street Food Festival από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot – Μπήκε στις καντίνες και σέρβιρε ο ίδιος τον κόσμο (vid.)

west-bank
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Γενικευμένη η σεξουαλική βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

MTO-Photo-6
ADVERTORIAL

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Zelensky-Yermak
ΚΟΣΜΟΣ

Πονοκέφαλος για τον Ζελένσκι: Κατηγορείται για διαφθορά το «δεξί του χέρι» – Σκάνδαλο 85 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ensemble KNM Berlin @Peer Kugler
ADVERTORIAL

Τα διακεκριμένα σύνολα Ensemble KNM Berlin και Ensemble Mêtis στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 16:51
1
ADVERTORIAL

Όλα κερασμένα στο Athens Street Food Festival από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot – Μπήκε στις καντίνες και σέρβιρε ο ίδιος τον κόσμο (vid.)

west-bank
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Γενικευμένη η σεξουαλική βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

MTO-Photo-6
ADVERTORIAL

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

1 / 3