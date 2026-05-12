Αυτεπάγγελτη έρευνα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη προανάκριση της αστυνομίας για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, 12/5, στο ΑΠΘ, με την εισαγγελία πρωτοδικών να ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υπόθεσης.

Κατά την αστυνομία, συνολικά 39 άτομα προσήχθησαν στο πλαίσιο των ερευνών, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν όλα ελεύθερα.

Την ίδια ώρα, νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρει πως επτά τραυματίες διεκομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αντί για έξι που είχε γίνει αρχικά γνωστό. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 27 ετών.

Ανάμεσά τους, ένας 20χρονος που υπέστη κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και τραύματα σε κεφάλι και θώρακα, με αποτέλεσμα να παραμείνει για νοσηλεία.

Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν κυρίως κακώσεις στα άκρα και εκχυμώσεις, ενώ ένας 27χρονος έχει επιπλέον τραύματα σε κεφάλι και θώρακα.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, πέραν του 20χρονου, κανείς άλλος δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα











