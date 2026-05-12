ΣΚΑΪ: «Survivor» τέλος για φέτος…

Οι εξελίξεις στο «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» έπειτα από το τραγικό περιστατικό με τον βαρύ τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου και το νευρικό κλονισμό του Μάνου Μαλλιαρού διαδραματίζονται με καταιγιστικό ρυθμό.

Το «Survivor» τέλος για φέτος. Δεν θα επανέλθει, σύμφωνα με κύκλους του ΣΚΑΪ. Οι έρευνες για την διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό απαιτούν χρόνο και- τουλάχιστον- η ελληνική αποστολή είναι σε κατάσταση σοκ.

Ήδη ταξιδεύουν για την Δομινικανή Δημοκρατία, η αδελφή και μια θεία του Σπύρου, ώστε να μεταβούν στη συνέχεια στην περιοχή La Romana, όπου διεξάγεται το ελληνικό «Survivor» και εκτιμάται ότι- το αργότερο-αύριο θα αναχωρήσουν και οι γονείς του.

Άμεσα αναμένεται να ταξιδέψει, κατά δήλωση του, και ο παραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι.

Στον ΣΚΑΪ επικρατεί μούδιασμα και είναι αδόκιμο και πρόωρο κάθε σχέδιο για όποια εκδοχή για τυπικό «κλείσιμο» του προγράμματος. Οι ίδιοι κύκλοι από τον σταθμό μεταφέρουν πως οι παίκτες ετοιμάζουν αποσκευές για επιστροφή στην Ελλάδα.

Το κενό στο πρόγραμμα του σταθμού, έπειτα από την αναστολή του ριάλιτι, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί αρχικά από ταινίες.

