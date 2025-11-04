Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εξαγόρασε το Κτήμα Σιγάλα και ενισχύει τη θέση της στο ελληνικό κρασί

Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Κτήματος Σιγάλα, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών που ανήκε σε εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Θανάση Μαρτίνου. Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση του εμβληματικού οινοποιείου της Σαντορίνης εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνικό αμπελοοινικό χάρτη.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς, δημιουργώντας έναν όμιλο με ισχυρό αποτύπωμα που συνδέει τρεις κορυφαίες οινοπαραγωγικές ζώνες: Νάουσα και Αμύνταιο (Κτήμα Κυρ-Γιάννη) και Σαντορίνη (Κτήμα Σιγάλα).

Η συνένωση αυτή δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό και εξωστρεφές σχήμα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάδειξη των μοναδικών ελληνικών terroirs και την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ, με παρουσία σε 55 χώρες και εξαγωγές που προσεγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο ποιοτικός οινοτουρισμός παραμένει βασικός άξονας της στρατηγικής, καθώς περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες υποδέχθηκαν φέτος τα οινοποιεία σε Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη.

«Η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη»

Ο Στέλλιος Μπουτάρης, οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, έκανε λόγο για ένα αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στη Σαντορίνη.

«Η εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα αποτελεί την πιο ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο νησί και στις προοπτικές του. Επενδύουμε στο μέλλον του με σεβασμό στην παράδοση και με προσήλωση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο πρώτος του τρύγος έγινε στη Σαντορίνη το 1985.

Η σχέση των δύο πλευρών ξεκινά από το 2009, όταν η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ στήριξε το όραμα του Πάρι Σιγάλα, του οινοποιού που συνέδεσε τη Σαντορίνη με το παγκόσμιο οινικό στερέωμα.

Από το 2020, η εταιρεία ανέλαβε το management του οινοποιείου, εφαρμόζοντας ένα πολυετές επενδυτικό πλάνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αμπελώνες και υποδομές.

Η νέα εποχή στηρίζεται σε νέους επιστήμονες και οινολόγους, μεταξύ των οποίων η Σάρα Ιακωβίδου, ο γεωπόνος Στράτος Guillame Ξυράφης, ο Κώστας Τέλλης και ο Γιάννης Μπουτάρης, έκτη γενιά της οικογένειας.

Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα και η καινοτομία

Το Κτήμα Σιγάλα καλλιεργεί πλέον 450 στρέμματα αμπελώνων στην Οία και στις γύρω περιοχές του βόρειου τμήματος του νησιού, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί νέες φυτεύσεις 170 στρεμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης αμπελοκαλλιέργειας και διαχείρισης νερού, μεταξύ των οποίων και ένα πιλοτικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης γκρίζου νερού σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΥΑ Θήρας και τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης.

Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του οινικού τομέα και την προώθηση της Σαντορίνης ως διεθνή οινικό προορισμό, επιβεβαιώνοντας τον συνεργατικό χαρακτήρα της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην ποιότητα και την καινοτομία.

