Ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος στο διάστημα από την Prisma Electronics – Οι εφαρμογές στη ναυτιλία

Τον πρώτο ελληνικό επιχειρηματικό (IoT) νανοδορυφόρο MICE-1 που θα εκτοξευθεί στο διάστημα παρουσίασε η Prisma Electronics SA.

Η εκτόξευση του MICE-1 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την είσοδο της Ελλάδας στη νέα εποχή των νανοδορυφορικών εφαρμογών και επιβεβαιώνοντας τη συμβολή της Prisma Electronics στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας.

Η ανάπτυξη και κατασκευή του MICE-1 στην Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς εταίρους, ανοίγει νέους ορίζοντες για τη βιώσιμη ναυτιλία, την καινοτομία και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι τεχνικές, περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές διαστάσεις του έργου MICE-1 (Marine Identification and Communications Cubesat), καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο δορυφόρος θα συμβάλει στην πράσινη και βιώσιμη ναυτιλία μέσω της ενίσχυσης του συστήματος LAROS, της καινοτόμου πλατφόρμας της Prisma Electronics που ήδη υποστηρίζει εκατοντάδες πλοία παγκοσμίως.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι:

«Η παρουσία μου στην εκδήλωση για τον MICE-1 αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική καινοτομία δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια. Από την Αλεξανδρούπολη έως το Διάστημα, η Prisma Electronics αποδεικνύει πως η ελληνική περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας υψηλής αξίας».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων τονίζοντας τη σημασία του στον τομέα των τεχνολογιών αιχμής.

Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την επένδυση στο διάστημα, να δίνει το στίγμα της ως μια χώρα που μπορεί να παράξει τεχνολογίες αιχμής και συνεχάρη την PRISMA για την προσπάθεια και εξέφρασε την πλήρη στήριξη στο όραμα της.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο κ. Αθανάσιος Πότσης, Πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας κράτους, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας για την ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής τεχνολογίας, καθώς και ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος, COO της Laskaridis Shipping, που υπογράμμισε τη στρατηγική αξία του LAROS για τη ναυτιλία ιδιαιτέρως, όπως τόνισε, σήμερα που η ελληνική ναυτιλία αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνολογικές, γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. O MICE-1 είναι ένα κλειδί για την εξέλιξη της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Frédéric Rouesnel, Διευθυντής του προγράμματος της European Space Agency (ESA), ο οποίος παρουσίασε τις ευρωπαϊκές προοπτικές και τη συμμετοχή της ESA στο έργο, ο κ. Χρήστος Γιορδαμλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics, που ανέδειξε τον ρόλο της εταιρείας στο ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα, καθώς και ο κ. Στέφανος Χαρτοματζίδης, CCO του συστήματος LAROS.

Ο κ. Χαρτοματζίδης ανέλυσε τις πρακτικές εφαρμογές καθώς τις προοπτικές που ανοίγονται από τον MICE- 1 στη ναυτιλιακή τεχνολογία και τη σημαντικότητα της ένταξης του LAROS σε ένα δίκτυο δορυφόρων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prisma Electronics, κ. Χρήστος Γιορδαμλής, αφού ευχαρίστησε την πολιτεία και την ακαδημαϊκή κοινότητα τόνισε ότι: «Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική διαστημική τεχνολογία. Ο MICE-1 δεν είναι απλώς ο πρώτος ελληνικός επιχειρηματικός νανοδορυφόρος· είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να εκτοξεύει δορυφόρους με πρακτική εφαρμογή στην αγορά και στην προστασία του περιβάλλοντος».

