05.11.2025
05.11.2025 08:20

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali Hellas

05.11.2025 08:20
Generali Hellas

Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τη συγκέντρωση που αφορά την εξαγορά της Ευρωκλινικής Αθηνών από τη Generali Hellas, κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό στις αγορές ασφάλισης υγείας και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2025 και φέρει τον αριθμό 892/2025, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 3 του Ν. 3959/2011. Η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας «Γενική Κλινική, Διαγνωστικό Θεραπευτικό Χειρουργικό Κέντρο – Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε.» από την «Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία».

Η εξέταση της υπόθεσης αφορούσε τις αγορές ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας – διαγνωστικών κέντρων, όπου διαπιστώνονται κάθετες σχέσεις δραστηριότητας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών είναι μικρά, γεγονός που δεν δημιουργεί ανησυχίες για περιορισμό του ανταγωνισμού.

Κατόπιν αυτών, η Αρχή κατέληξε ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τις ανταγωνιστικές συνθήκες στις σχετικές αγορές.

Η απόφαση αναφέρει ότι η συναλλαγή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr).

1 / 3