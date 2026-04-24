Ουκρανοί στρατιώτες λιμοκτονούν στην πρώτη γραμμή – Αποπομπή ανώτερου διοικητή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απέλυσε έναν ανώτερο διοικητή μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών μιας ομάδας αδυνατισμένων στρατιωτών που έχουν μείνει στην πρώτη γραμμή για μήνες χωρίς τροφή και νερό.

Το σκάνδαλο ξέσπασε αφού η σύζυγος ενός από τους στρατιώτες, η Αναστάσια Σίλτσουκ, δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις άνδρες φαινόταν χλωμοί και εμφανώς υποσιτισμένοι, με προεξέχοντες θώρακες και λεπτά χέρια.

Οι στρατιώτες είχαν περάσει οκτώ μήνες υπερασπιζόμενοι μια συρρικνούμενη έκταση εδάφους στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκιλ, κοντά στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ, δήλωσαν οι συγγενείς τους. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων μπορούσαν να μεταφερθούν μόνο με drone, όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του ο Guardian.

«Όταν τα παιδιά έφτασαν στην πρώτη γραμμή, ζύγιζαν πάνω από 80-90 κιλά. Αλλά τώρα ζυγίζουν περίπου 50 κιλά», δημοσίευσε η Σίλτσουκ. Μετά από μία παράδοση, είπε, δεν εμφανίστηκαν άλλα τρόφιμα για 10 ημέρες. Οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πίνουν νερό της βροχής και να λιώνουν χιόνι για να επιβιώσουν.

«Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έμειναν χωρίς φαγητό ήταν 17 ημέρες. Δεν τους άκουγαν στον ασύρματο ή ίσως κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ο σύζυγός μου φώναζε και παρακαλούσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε φαγητό και νερό», είπε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο από μία μόνο περίπτωση.

Μια άλλη συγγενής, η Ιβάνα Πομπερέζνιουκ, είπε ότι οι στρατιώτες της 14ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα», είπε. Ο πατέρας της εκκενώθηκε από τη θέση, αλλά άλλοι ήταν ακόμα κολλημένοι εκεί, πρόσθεσε.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι είχε αντικαταστήσει τον διοικητή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σίτιση των στρατιωτών. Η ταξιαρχία αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης και είπε ότι οι παραδόσεις ήταν δυνατές μόνο αεροπορικώς επειδή η τοποθεσία τους ήταν εξαιρετικά κοντά στις εχθρικές γραμμές.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Όλα γίνονται με drones. Οι Ρώσοι δίνουν τη μέγιστη προσοχή στις παραδόσεις τροφίμων, πυρομαχικών και καυσίμων. Αναχαιτίζουν και καταρρίπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό όσο για την εφοδιασμό, στην πραγματικότητα».

Από την ολοκληρωτική εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του 2022, η γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο πλευρών έχει επεκταθεί δραματικά. Και οι δύο χρησιμοποιούν εκτενώς drones για επιτήρηση και για να στοχεύουν τεθωρακισμένα οχήματα και πεζικό. Οι στρατιώτες αναγκάζονται να περπατήσουν 10-15 χιλιόμετρα για να φτάσουν στις προπορευόμενες θέσεις τους.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα μη επανδρωμένα ρομπότ εδάφους για να στέλνει προμήθειες σε εκτεθειμένες περιοχές και να εκκενώνει τραυματίες στρατιώτες. Στον τομέα Κουπιάνσκ, η Ρωσία έχει καταστρέψει γέφυρες στον ποταμό Οσκίλ σε μια προσπάθεια να αποκόψει τις ουκρανικές δυνάμεις στην αριστερή όχθη.

Η Σίλτσουκ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από τότε που αποκαλύφθηκε το ζήτημα. «Υπάρχει ένας νέος διοικητής», δημοσίευσε. «Μας τηλεφώνησε και μας είπε ότι η κατάσταση επιλύεται. Και πράγματι επιλύεται. Ο σύζυγός μου μου έγραψε ότι μόλις έφαγε περισσότερο από ό,τι τους τελευταίους οκτώ μήνες».

Πρόσθεσε: «Τα παιδιά τρώνε σιγά σιγά αυτή τη στιγμή. Τα στομάχια τους έχουν συρρικνωθεί και δεν ξέρουν αν θα έχουν φαγητό αύριο ή όχι. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Πρέπει να υπάρξει εναλλαγή. Τα αγόρια χρειάζονται ιατρική περίθαλψη».

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα. «Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα παραδόθηκε άλλη μια αποστολή τροφίμων στις θέσεις της 14ης Ταξιαρχίας Πεζικού. Εάν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί άμεση εκκένωση των στρατιωτών μας», πρόσθεσε.

