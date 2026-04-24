Tι τρώει ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου; Σάλος με τις μίζερες μερίδες στα πανίσχυρα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Περισσότερες εικόνες που δείχνουν γεύματα κακής ποιότητας που σερβίρονται σε Αμερικανούς στρατιώτες που αναπτύχθηκαν εν μέσω του πολέμου με το Ιράν έχουν σταλεί από έναν εν ενεργεία αξιωματικό στο USS Abraham Lincoln.

Ο Gerald D. Givens Jr. είναι συνταξιούχος μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Raleigh Boots On The Ground, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζει στρατιωτικές οικογένειες. Ο Givens έχει εκφράσει έντονα την αποδοκιμασία του για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Την περασμένη εβδομάδα, έλαβε τις φωτογραφίες από μια φίλη του, της οποίας ο γιος υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο πλοίο στη Μέση Ανατολή.

«[Η φίλη μου] μου είπε ότι ο γιος της έχει χάσει 7 κιλά», δήλωσε ο Givens στο Newsweek. «Ο σύζυγός της, επίσης στενός φίλος και συνταξιούχος βετεράνος, μοιράστηκε ότι ένα πακέτο που έστειλαν τον Δεκέμβριο δεν έχει φτάσει ακόμα».

Ο εν ενεργεία αξιωματικός έστειλε πολλές φωτογραφίες δίσκων με φαγητό που περιείχαν αυτό που φαινόταν να είναι ελάχιστες μερίδες φαγητού, συμπεριλαμβανομένου ενός μόνο μπιφτεκιού, μιας μικρής μερίδας ψιλοκομμένου κρέατος και κάποιων συνοδευτικών.

«Η άμεση αντίδρασή μου ήταν σοκ. Η υπηρεσία φαγητού και η αλληλογραφία είναι απαραίτητες για την υποστήριξη στην μάχη. Και τα δύο επηρεάζουν άμεσα το ηθικό», είπε ο Givens. Στην αρχή της καριέρας του στην Πολεμική Αεροπορία, ήταν ο ίδιος Ειδικός στην Υπηρεσία Τροφίμων. «Η πρώτη μου αποστολή ήταν στη μέση της ερήμου, με μόνο έναν διάδρομο προσγείωσης, άμμο και ήλιο. Μέσα σε λίγες μέρες, χτίσαμε μια λειτουργική πόλη σκηνών με νερό, ρεύμα και μια επιχείρηση σίτισης. Γνωρίζω την πλήρη εξέλιξη… Τα γεύματα σε αυτές τις φωτογραφίες είναι κάτω του προτύπου. Τελεία και παύλα», πρόσθεσε.

Το Newsweek επικοινώνησε με το Ναυτικό των ΗΠΑ μέσω email για σχόλια, αλλά δεν έλαβε απάντηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του άρθρου. Το Πεντάγωνο αρνήθηκε οποιεσδήποτε υποψίες για ελλείψεις τροφίμων στα πλοία και δεν σχολίασε τις νέες φωτογραφίες, κατευθύνοντας το Newsweek σε μια σειρά αναρτήσεων του Γραφείου του Αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας που ανέφερε: «Πρόσφατες αναφορές που κάνουν λόγο για ελλείψεις τροφίμων και κακή ποιότητα στα ανεπτυγμένα πλοία μας είναι ψευδείς».

Οι νέες εικόνες έρχονται μια εβδομάδα μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από την USA Today με γεύματα που φέρεται να σερβιρίστηκαν στα USS Tripoli και USS Abraham Lincoln, κάτι που προκάλεσε ομοίως εκτεταμένη κριτική στο διαδίκτυο.

Οι προηγούμενες εικόνες έδειχναν μικρές μερίδες κρέατος και λαχανικών και κοινοποιήθηκαν στο μέσο από οικογένειες στρατιωτικών που ανησυχούσαν για τις συνθήκες στα ανεπτυγμένα πλοία.

Όσον αφορά τα πακέτα, η παράδοση αλληλογραφίας σε 27 στρατιωτικούς ταχυδρομικούς κώδικες στην περιοχή έχει ανασταλεί, σύμφωνα με προειδοποίηση της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αφήνοντας τα πακέτα που αποστέλλονται από οικογένειες σε αδιέξοδο λόγω αυτού που η USPS περιέγραψε ως υλικοτεχνικές διαταραχές που συνδέονται με τη σύγκρουση.

«Όταν έχεις οκτώ εβδομάδες σε μια εκστρατεία και τόσο η παροχή τροφίμων όσο και η αλληλογραφία αποτυγχάνουν, αυτό δεν είναι μικρό πρόβλημα. Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι. Και το πραγματικό ερώτημα είναι: τι άλλο καταρρέει που δεν βλέπουμε;», διερωτάται ο Givens.

Οι νέες εικόνες έρχονται καθώς περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στη Μέση Ανατολή, με χιλιάδες ακόμη να έχουν αναπτυχθεί σε ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, παρά την παρατεταμένη εκεχειρία.

Η απάντηση του Πενταγώνου

Μετά τις πρώτες εικόνες εμφανών ελλείψεων τροφίμων σε πλοία των ΗΠΑ, το Γραφείο του Αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δήλωσε: «Πρόσφατες αναφορές που ισχυρίζονται ελλείψεις τροφίμων και κακή ποιότητα στα ανεπτυγμένα πλοία μας είναι ψευδείς. Τόσο το USS Abraham Lincoln όσο και το USS Tripoli έχουν επαρκή τρόφιμα στο πλοίο για να εξυπηρετήσουν τα πληρώματά τους με υγιεινές επιλογές. Η υγεία και η ευημερία των Ναυτών και των Πεζοναυτών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και κάθε μέλος του πληρώματος συνεχίζει να λαμβάνει πλήρως μεριδοποιημένα, διατροφικά ισορροπημένα γεύματα.

«Όσον αφορά την αλληλογραφία και τα προσωπικά δέματα, έχει αρθεί η προσωρινή αναστολή αποστολής αλληλογραφίας λόγω πολεμικών επιχειρήσεων. Το δίκτυο υλικοτεχνικής υποστήριξης μας είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη των πολεμιστών μας καθώς εκτελούν την Επιχείρηση Epic Fury. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει απαράμιλλη ικανότητα υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διατήρηση επιχειρήσεων στη θάλασσα και οι τακτικές προσαρμογές στο μενού είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο βελτιστοποιούμε την αντοχή μας για να διατηρήσουμε τα πολεμικά μας πλοία στη μάχη».

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παρενέβη επίσης, προσθέτοντας: «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει δίκιο. Περισσότερα ΨΕΥΔΗ ΝΕΑ από τον Φαρισαίο Τύπο. Η ομάδα μου επιβεβαίωσε τα στατιστικά στοιχεία εφοδιαστικής για το Lincoln & Tripoli. Και τα δύο έχουν εφόδια (τρόφιμα) Κατηγορίας Ι για πάνω από 30 ημέρες. Η NavCent το παρακολουθεί αυτό καθημερινά, για κάθε πλοίο. Οι ναύτες μας αξίζουν —και λαμβάνουν— το καλύτερο».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που κέρδισε 409.000 στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του Μαδούρο ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση

Ουκρανοί στρατιώτες λιμοκτονούν στην πρώτη γραμμή – Αποπομπή ανώτερου διοικητή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών

CNN: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «μην με πιέζετε» για συμφωνία με το Ιράν



