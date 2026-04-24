search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 20:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αναστάτωση στην Κρήτη από τους σεισμούς: 51 δονήσεις μετά τα 5,7 Ρίχτερ  

SEISMOGRAFOS

Συνολικά 51 είναι μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι και μισή το πρωί, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή. «Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΧΑΣ

MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

1 / 3