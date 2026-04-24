Αναστάτωση στην Κρήτη από τους σεισμούς: 51 δονήσεις μετά τα 5,7 Ρίχτερ  

Συνολικά 51 είναι μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι και μισή το πρωί, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή. «Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Δημήτριος: «Της είπε ότι ο 27χρονος δεν πήγε στο ραντεβού», λέει ο δικηγόρος της 20χρονης – Τη Δευτέρα η δίκη για υπόθαλψη

Γυναικοκτονία στη Κρήτη: Θρήνος στην κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη (videos/photos)

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι