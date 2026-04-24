Άγιος Δημήτριος: «Της είπε ότι ο 27χρονος δεν πήγε στο ραντεβού», λέει ο δικηγόρος της 20χρονης – Τη Δευτέρα η δίκη για υπόθαλψη 

Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα (4/5) η δίκη του 18χρονου και των δύο 20χρονων που κατηγορούνται για υπόθαλψη στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Το δικαστήριο μέχρι τότε ήρε την κράτηση τους.

Το κίνητρο της δολοφονίας ήταν ερωτική αντιζηλία. Ο 27χρονος διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με την 20χρονη νυν σύντροφο του καθ’ομολογία δράστη.

Η 20χρονη που κατηγορείται για υπόθαλψη είπε στον νυν σύντροφο της ότι ο 27χρονος επιδίωκε επανασύνδεση. Ο 20χρονος και ο 27χρονος έδωσαν ραντεβού στο Πάρκο Ασυρμάτου για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ξέσπασε καβγάς, με τον 20χρονο να κατάφερει θανάσιμο χτύπημα στον θώρακα στον 27χρονο. Παρών ήταν και ο 18χρονος φίλος του 20χρονου.

Μετά το φονικό συνάντησαν τις δύο νεαρές. Ωστόσο, ο δικηγόρος της 20χρονης Νίκος Ιωάννου υποστήριξε ότι τους είπαν πως ο 27χρονος δεν ήρθε στο ραντεβού.

Τους είπαν ότι ο 27χρονος δεν ήρθε στο ραντεβού

«Η 20χρονη είναι το πλέον τραγικό πρόσωπο που φέρει το βάρος. Η ίδια είχε την πληροφόρηση από τον βασικό δράστη ότι θα γίνει η συνάντηση, και η ίδια με μηνύματα και κλήσεις τού επέμεινε να μη μεταβεί. “Μην πας, μην πας, μην πας” του έλεγε συγκεκριμένα. Στη συνέχεια, όταν συναντήθηκαν, όταν βγήκαν με τα κορίτσια, δεν τους αποκάλυψαν οι δύο νεαροί τι είχε συμβεί. Μάλιστα, όταν ρώτησαν τα κορίτσια αν συνέβη κάτι, είπαν ότι ”δεν ήρθε”».

Ο δικηγόρος επέμεινε ότι η 20χρονη έμαθε για τη δολοφονία από τη μητέρα της. «Μετά από ώρα, όταν ακούστηκε ότι έγινε η δολοφονία, επειδή η μητέρα της 20χρονης γνωρίζει το όνομα του παιδιού και τη σχέση της με την κόρη της, για να μην ταραχτεί το κορίτσι την κάλεσε στο σπίτι για να της το πει με πρόφαση ότι κάτι είχε ο παππούς της. Κατόπιν του τηλεφωνήματος αυτού, μετά από πίεση αρκετής ώρας αποκαλύφθηκε η πράξη, και έτσι η νεαρή επέστρεψε στην οικία της.Ο δικηγόρος της επέμεινε πως η νεαρή είχε πληροφόρηση ότι ο πρώην της δεν είχε πάει στο ραντεβού».

Εξήγησε ότι η 20χρονη ήταν ζευγάρι με τον Θεόφιλο «από τα 16 της χρόνια μέχρι πολύ πρόσφατα, έναν μήνα πριν, όταν χώρισαν. Η ίδια προχώρησε στη ζωή της συνάπτοντας σχέση με τον 20χρονο, όμως ο 27χρονος επικοινωνούσε μαζί της, με την ίδια να προσπαθεί να σταματήσει την επικοινωνία και να ηρεμήσει τον πρώην και τον νυν».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως η νεαρή δεν είχε κοινοποιήσει στον δράστη την επικοινωνία που είχε μαζί της ο πρώην της και ότι πρώην και νυν είχαν αναπτύξει μεταξύ τους επικοινωνία. «Η 20χρονη ήξερε ότι θα συναντηθούν, ο δράστης τής το είχε πει και του είχε πει “μην πας“. Είχε πάρει τηλέφωνο και πριν, και μετά και τη διαβεβαίωνε ότι δεν είχε πάει στο ραντεβού».

