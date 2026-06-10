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10.06.2026 20:44

Μουντιάλ 2026: Διέρρευσαν τα στοιχεία όλων των διαβατηρίων των παικτών της Αργεντινής

10.06.2026 20:44
Lionel-Messi

Τα στοιχεία διαβατηρίων όλων των παικτών της εθνικής Αργεντινής -συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι– διέρρευσαν εξαιτίας σοβαρού «σφάλματος ασφαλείας» πριν από το φιλικό προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ισλανδία, όπως αποκάλυψαν δημοσιεύματα των ΜΜΕ.

Οι αριθμοί διαβατηρίων περιλαμβάνονταν στο επίσημο φύλλο αγώνα της ομάδας και κανονικά θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί πριν δοθεί το έγγραφο στα Μέσα Ενημέρωσης και το κοινό. Ωστόσο, στο Jordan-Hare Stadium της Αλαμπάμα το σχετικό έγγραφο κυκλοφόρησε χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών.

Το Reuters επικοινώνησε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής ζητώντας σχόλιο για το περιστατικό.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Αργεντινή επικράτησε της Ισλανδίας με 3-0 μπροστά σε περισσότερους από 88.000 θεατές, με τον Λιονέλ Μέσι να επιστρέφει στη δράση μετά από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και να σκοράρει μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες κέρδισε πέναλτι έπειτα από κάθετη πάσα του Μέσι κι ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 2-0. Με το γκολ αυτό, ο Μέσι έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αργεντινής, σε ηλικία 38 ετών και 11 μηνών, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Άνχελ Λαμπρούνα, που κρατούσε από το 1957.

«Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάθε στιγμή και παραμένω το ίδιο ενθουσιασμένος όπως πάντα», δήλωσε ο Μέσι ενόψει της έκτης συμμετοχής του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, που αποτελεί και σχετικό ρεκόρ.

Η Αργεντινή θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου της απέναντι στην Αλγερία, σε αγώνα για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης.

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