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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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09.06.2026 20:10

Το Κατάρ «πετάει» χρυσάφι στα πόδια του Ναν

09.06.2026 20:10
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Χρυσάφι στα πόδια του Κέντρικ Ναν πετάει το Κατάρ, προκειμένου να αγωνιστεί με τη φανέλα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Δημοσιεύματα θέλουν το Κατάρ να έχει καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ στον Αμερικανό γκαρντ για να αγωνιστεί σαν νατουραλιζέ με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ του Κατάρ.

Η πρόταση αφορά πενταετή συνεργασία. Ο Κέντρικ Ναν που δεν έχει κληθεί στην Εθνική Μπάσκετ των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει σοβαρά την πρόταση των Καταριανών.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 21:21
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