Το Κατάρ «πετάει» χρυσάφι στα πόδια του Ναν

Χρυσάφι στα πόδια του Κέντρικ Ναν πετάει το Κατάρ, προκειμένου να αγωνιστεί με τη φανέλα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Δημοσιεύματα θέλουν το Κατάρ να έχει καταθέσει πρόταση 10 εκατ. ευρώ στον Αμερικανό γκαρντ για να αγωνιστεί σαν νατουραλιζέ με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ του Κατάρ.

Kendrick Nunn is set to sign a five-year deal to become Qatar's naturalized player ahead of the 2027 FIBA Basketball World Cup 😮🇶🇦



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Η πρόταση αφορά πενταετή συνεργασία. Ο Κέντρικ Ναν που δεν έχει κληθεί στην Εθνική Μπάσκετ των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει σοβαρά την πρόταση των Καταριανών.

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