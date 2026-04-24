Media mouse – στη φάκα των ΜΜΕ: Η γοητεία της μπάλας των αγρών, οι ανάσες στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, μια ιδιαίτερη έκδοση για το Μουντιάλ και ένα συνέδριο της EBU με παραφωνία

Συνεχίζεται στο Mega το Μουντιαλ των… χωριών

Στην σέντρα, για το… β’ ημίχρονο του, αναμένεται να ξαναβρεθεί το εξαιρετικό «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» στο Mega. Σύντομα. Από ό,τι φαίνεται τα καλύτερα έρχονται για την συναρπαστική καταγραφή του αυθεντικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην περιφέρεια.

Ο σταθμός σχεδιάζει τα υπόλοιπα νέα επεισόδια της σειράς να τα εντάξει στο προγραμματικό μενού του περι τα μέσα Ιουνίου αξιοποιώντας τη συγκυρία του Μουντιάλ.

Λέγεται ότι τα επεισόδια είναι πιθανόν να μεταδίδονται ύστερα από απευθείας καλύψεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων του Μουντιάλ. Η μπάλα του πλανήτη σε «διάλογο» με τη μπάλα στο… χωράφι, με διάσταση αντίστιξης.

Τσιμπιούνται και δεν το πιστεύουν στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι ζουν τελευταίως

Ηρεμία και ομαλότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ. Φαίνεται ότι τα «40 κύματα» πέρασαν. Οι εργαζόμενοι, όσοι έχουν απομείνει, αμείβονται κανονικά και λαμβάνουν στις συμφωνημένες δόσεις οφειλές δεδουλευμένων του προηγούμενους διαστήματος και περασμένων ετών. Βέβαια έχουν (από)μείνει οι μισοί. Από την Αυγή, έντυπη και ηλεκτρονική, έφυγαν καμιά 30αριά με το πρόγραμμα της εθελούσιας αποχώρησης που εφαρμόστηκε στην τελευταίο διάστημα του 2025. Καμία 15αρία αποχώρησαν από τον ΚΟΚΚΙΝΟ με διευθέτηση.

Συνολικά το προσωπικό στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ αθροίζει κάτω από 100 άτομα- δημοσιογράφοι, διοικητικοί, τεχνικοί, καθαρίστες/στριες.

Υπολογίζεται ότι αποχώρησαν συνολικά περι τους 50 δημοσιογράφους και σε εφημερίδα και ραδιοσταθμό συνεχίζουν περίπου 45.

Στο μεταξύ το σχέδιο αναδιάταξης δείχνει να αποδίδει και σε εφημερίδα, σάιτ και ραδιόφωνο πάει να διαμορφωθεί σιγά σιγά μια ενιαία αναβαθμισμένη αίθουσα σύνταξης (integrated newsroom) και τα Μέσα αρχίζουν να λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.

Λέγεται ότι σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν κάποιες προσλήψεις στο ΚΟΚΚΙΝΟ ώστε να ενισχυθεί ο σταθμός σε επίπεδο εκπομπών.

Τα χρέη των κομματικών Μέσων έχουν, επίσης, ρυθμιστεί. Ωστόσο μια- συγκρατημένη- ανησυχία υπάρχει. Ο κόσμος σε Αυγή και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ανησυχεί για τις- εν αναμονή- πολιτικές εξελίξεις με αφορμή το κόμμα Τσίπρα και πώς μπορεί να επηρεάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και να έχουν αντίκτυπο σε εφημερίδα και ραδιοσταθμό.

Αυγερόπουλος και Ευαγγελινός στην εκπομπή της Ντέπυς Γκολεμά

Ο Φωκάς Ευαγγελινός και ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι οι καλεσμένοι της Ντέπυς Γκολεμά στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» στο ΕΡΤnews Radio 105,8 η οποία θα βγεί στον αέρα στις 13.00 του Σαββάτου (25/4).

Μόλις το ρολόι της εκπομπής δείξει «Ώρα Eurovision» στο στούντιο θα βρεθεί ο Φωκάς Ευαγγελινός, o creative director της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 και ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να μοιραστεί με την δημοσιογράφο και τους ακροατές της εκπομπής το κλίμα από τις πρόβες του Akyla με το τραγούδι «Ferto».

Ο βραβευμένος για τα ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφος Γιώργος Αυγερόπουλος θα συζητήσει με την Γκολεμά για την αποκαλυπτική νέα ταινία τεκμηρίωσης «Mankind’s Folly – Η Ύβρις της Ανθρωπότητας», καθώς και το νέο του ντοκιμαντέρ «Inferno – Κλιματική κρίση στη Μεσόγειο», και τα δύο συμπαραγωγές της ΕΡΤ.

Σειρά μυθοπλασίας της ΕΡΤ για την επανεγκατάσταση στην ύπαιθρο

Δεν είναι βέβαιο αν θα λέγεται «Λεστενίτσα 2.0» ή θα έχει κάποιο άλλο φαντασιακό τοπωνύμιο ως τίτλο. Η νέα πρόταση της JK Productions πιάνει τον «σφυγμό» της Ελλάδας που ερημώνει. Τα χωριά που ρημάζουν.

Στο επίκεντρο της ιστορίας ένα χωριό εγκαταλειμμένο στη φθοροποιό δύναμη του χρόνου. Ένας άνθρωπος υπάρχει και παλεύει να ανακόψει την κατάρρευση.

Το σχέδιο του απλό: Επιστροφές στις ρίζες- εντός κι εκτός εισαγωγικών. Επιστροφή στο χωριό. Εκείνο που τον νοιάζει είναι το μικρό οικιστικό σύνολο να ζωντανέψει ξανά. Και σκαρφίζεται διάφορα για να προσελκύσει κόσμο από την πόλη που θα ήθελε να κάνει επανεκκίνηση στη ζωή του στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια.

Ελληνίδα δημοσιογράφος μεταδίδει από το Ιράν

Την δημοσιογράφο Κάτια Αντωνιάδη έχει στείλει η ΕΡΤ στο Ιράν ενημερώνοντας πως το ΕΡΤNews «είναι το πρώτο ειδησεογραφικό μέσο από την Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται στο εμπόλεμο Ιράν». Πράγματι στα δελτία του έχει ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις από την Τεχεράνη. Το κανάλι τονιζει πως «μεταδίδει όλες τις εξελίξεις, καταγράφοντας με αμεσότητα το κλίμα, τις αντιδράσεις των πολιτών και την κατάσταση στη χώρα».

Άλλη ματιά στο Μουντιάλ από λαγωνικό του μιντιακού αθλητικού ρεπορτάζ

71 κεφάλαια συνθέτουν το «Μουντιάλ εμπιστευτικό» (εκδ. Historical Quest) για όσα διαμόρφωσαν το Παγκόσμιο Κύπελλο πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, με το οποίο συστήνεται για πρώτη φορά ως συγγραφέας ο- πολύστροφος- συνάδελφος Νίκος Μποζιονέλος. Με τεκμηρίωση και ιστορικό πλαίσιο, φωτίζεται η σύνδεση ποδοσφαίρου και εξουσίας χωρίς ωραιοποιήσεις.

Ο Νίκος, δηλαδή, πήγε στα δύσκολα και όχι προφανή για να «σκάψει» και να τα αναδείξει.

Στις 640 σελίδες του βιβλίου του αναλύονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση του Μουντιάλ από δικτατορικά καθεστώτα, οι πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αναθέσεις διοργανώσεων, οι «ηχηρές» απουσίες μεγάλων ποδοσφαιριστών, καθώς και αμφιλεγόμενα περιστατικά που σημάδεψαν τη διοργάνωση.

Παράλληλα, επιχειρείται μια συνολική αποτύπωση της FIFA ως υπερεθνικού οργανισμού με ισχυρή επιρροή σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Εν ολιγοις το «Μουντιάλ εμπιστευτικό» είναι μια εγκιβωτισμένη, σε μορφή βιβλίου, δημοσιογραφική έρευνα, η οποία φωτίζει τη διασύνδεση της πολιτικής με το ποδόσφαιρο στη μεγαλύτερη διοργάνωση του «βασιλιά των σπορ» σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλαδή από το 1930 μέχρι και σήμερα αλλά και… τα επόμενα.

Στην παρουσία του βιβλίου ο Μποζιονέλος, από την Καρυά του Άργους (να τα λεμε κι αυτά) ρωτήθηκε ποιο ήταν το κίνητρο του συγγραφικού εγχειρήματος του. «Δεν θα σας αρέσει η απάντηση: είναι θέμα… ηλικίας! Συνειδητοποίησα ότι πρέπει πλέον να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας που μένουν. Και τι πιο ωραίο από ένα βιβλίο, ειδικά όταν έχεις συλλέξει με τα χρόνια τόσο πολύ υλικό για έρευνα;» απάντησε.

Για το βιβλίο στην παρουσίαση που συντόνισε η Χριστίνα Βίδου, μίλησαν οι Αλέξης Σπυρόπουλος, Ιωσήφ Καλαμαράκης και ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, μέλος της Εθνικής στο Μουντιάλ του 1994 με τον Αλκέτα Παναγούλια, το πρώτο που έλαβε μέρος. Ο Κολιτσιδάκης θυμήθηκε περιστατικό έπειτα από τον αγώνα Αργεντινής- Ελλάδας- για την ιστορία έληξε με το «βαρύ» σκορ 4-0- με «πρωταγωνιστή» τον παίκτη με το 10 στη φανέλα της Αργεντινής. Τα διηγείται καλύτερα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στο βίντεο που ακολουθεί.

Στην παρουσίαση το βιβλίου ήταν παρόντες ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, οι βουλευτές Παύλος Χρηστίδης, Νίκος Παππάς και Χάρης Κατσιβαρδάς, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο Α’ αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ Μάνος Σταραμόπουλος, ο Γ.Γ. του ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, ο εκτελεστικός γραμματέας του ΠΣΑΠΠ Θάνος Σαρρής, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου και οι δημοσιογράφοι Μάγδα Τσέγκου, Τζώρτζια Σύριχα, Σόνια Χαϊμαντά, Γιάννης Μαμουζέλος, Παναγιώτης Σουρέλης, Νίκος Γιαννόπουλος, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Κώστας Μανωλιουδάκης, Τάσος Καπετανάκος, Αργύρης Παγαρτάνης, Αντώνης Ντινιακός, Γιάννης Ψαράκης, Τάσος Νικολόπουλος, Βαγγέλης Νεραντζιάς κ.ά.

Συνέδριο της EBU για τη δημοσιογραφία στη Γάζα αλλά χωρίς τους… άμεσα ενδιαφερόμενους

Στα κεντρικά της EBU, δύο βήματα από το αεροδρόμια της Γενεύης, έχει προγραμματιστεί το Συνέδριο για το Μέλλον της Δημοσιογραφίας στη Γάζα, στο πλαίσιο εορταστικών δράσεων της για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου.

«Ελάτε μαζί μας για να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για την αποκατάσταση της ασφαλούς, ανεξάρτητης και βιώσιμης δημοσιογραφίας σε ένα από τα πιο επικίνδυνα περιβάλλοντα στον κόσμο για τα μέσα ενημέρωσης», απευθύνει πρόσκληση η EBU στην αρχική-ηλεκτρονική- σελίδα της διοργάνωσης.

«Με τις υποδομές να έχουν καταστραφεί, περισσότερους από 260 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου (σύμφωνα με την ΔΟΔ ( https://www.ifj.org/war-in-gaza) ) και την απαγόρευση της ανεξάρτητης ρεπορτάζ από διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι προκλήσεις είναι τεράστιες» σημειώνει η EBU και τονίζει πως «αυτή η συνάντηση υψηλού επιπέδου θα φέρει κοντά μέλη της EBU, επικεφαλής ειδησεογραφικών γραφείων, υποστηρικτές της ελευθερίας του Τύπου, ανθρωπιστικούς φορείς και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, για να μοιραστούν πρακτικές εμπειρίες και να προσδιορίσουν συγκεκριμένα βήματα για την ανασυγκρότηση των ικανοτήτων, την προστασία των δημοσιογράφων και τη διασφάλιση του δικαιώματος του κοινού στην ενημέρωση».

Φαίνεται όμως να υπάρχει μια… παραφωνία! H Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων (PJS) και το Ευρωπαϊκό Παράρτημά της διαμαρτύρεται και καταγγέλλει με ανακοινωσή της, την οποία αναδημοσιεύει και η ΠΟΕΣΥ, ότι η EBU «δεν έχει προσκαλέσει ή συμπεριλάβει εκπροσώπους του παλαιστινιακού δημοσιογραφικού χώρου: την PJS, την Ένωση Εκδοτών, την Ένωση Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθμών και όλους τους παλαιστινιακούς οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης».

Το συνέδριο της EBU, αναφέρει η PJS, θυμίζει « το ευρωπαϊκό αποικιοκρατικό παρελθόν όπου αποφάσεις για το μέλλον λαών λαμβάνονταν με πλήρη αδιαφορία για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους» και κάνει λόγο για «εκδήλωση μιας υπεροπτικής νοοτροπίας που αντιμετωπίζει τους Παλαιστινίους ως αντικείμενα και όχι ως ουσιαστικούς εταίρους στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον τους.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το μέλλον του τομέα των ΜΜΕ στη Γάζα είναι πολιτικά, ηθικά και επαγγελματικά απαράδεκτη, εάν οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων δημοσιογράφων και Μέσων δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας που διαμορφώνει το όραμα και τη μελλοντική του κατεύθυνση».

