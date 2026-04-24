Γιάννης Παπαδόπουλος: «Η τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχος στην αξιοπιστία της ενημέρωσης» – Παρέμβαση στο Φόρουμ των Δελφών

«Παρά την τεχνολογική έκρηξη, η ανεξαρτησία, η αλήθεια και η εμπιστοσύνη παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες αξίες των ΜΜΕ», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, σε παρέμβαση του στη συζήτηση «Δημοσιογραφία, αλήθεια και περιεχόμενο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», στο πλαίσιο των εργασιών του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, συνομιλητής πάνελ υψηλού επιπέδου με κορυφαία στελέχη διεθνών ΜΜΕ (Stephen Dunbar Johnson, President, International, The New York Times Company, Young-Jin Oh, President and Publisher, The Korea Times, South Korea, Tony Barber, Former European Comment Editor, Financial Times, UK), έθεσε με σαφήνεια τα όρια μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, και εξέφρασε την θέση ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά «ως σύμμαχος στην υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της ενημέρωσης».

Σε διεθνές επίπεδο, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται και αξιοποιούνται για την υποστήριξη δράσεων ελέγχου της παραπληροφόρησης, καθώς και για την ενδυνάμωση της συνεργατικής δημοσιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος τουκρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργναισμού ενημέρωσε ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, αξιοποιώντας το «A European Perspective της European Broadcasting Union» ως εργαλείο ανταλλαγής και αυτοματοποιημένης απόδοσης περιεχομένου, συμβάλλοντας στη διάχυση αξιόπιστων ειδήσεων προς το τηλεοπτικό κοινό.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έδωσε έμφαση στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας. Εξήγησε, συγκεκριμένα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη, να κατανοήσει το ηθικό πλαίσιο ή τον ανθρώπινο αντίκτυπο μιας είδησης. Αυτή η ευθύνη παραμένει και πρέπει να παραμείνει στους δημοσιογράφους».

Η τεχνολογία, είπε συνοψίζοντας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα συνεχίσει να εξελίσσεται αλλά υπογράμμισε ότι αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι «η δέσμευσή μας στις αξίες της δημοσιογραφίας: στην ακρίβεια, στη δικαιοσύνη, στην ενσυναίσθηση και στη λογοδοσία» και ολοκλήρωσε επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΡΤ να αποτελεί «αξιόπιστο σημείο αναφοράς σε μια θάλασσα αβεβαιότητας».

Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

ΕΡΤ: Πολυεπίπεδη η τηλεοπτική κάλυψη του ΕΡΤNews για τη διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Warner Bros Discovery: Με τις «ευλογίες» των μετόχων η εξαγορά από την Paramount/Skydance