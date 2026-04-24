24.04.2026 09:58

Warner Bros Discovery: Με τις «ευλογίες» των μετόχων η εξαγορά από την Paramount/Skydance

warnerbros

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τους μετόχους της Warner Bros Discovery η εξαγορά της από την Paramount Skydance στην χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση που διεξήχθη διαδικτυακά.

Υπέρ της συγχώνευσης κατευθύνθηκαν 1,7 δισ. ψήφοι, το «κατά» συγκέντρωσε 16,2 εκατ. ψήφους ενώ η αποχή συγκέντρωσε 2,3 εκατ ψήφους.

Ωστόσο οι μέτοχοι δεν ενέκριναν το πακέτο αποζημιώσεων των στελεχών που παρουσιάστηκε στη συνέλευση. Το πακέτο αποδοχών των στελεχών, έγινε γνωστό, ότι θα έδινε στο διευθύνοντα σύμβουλο της Warner, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, κέρδη τουλάχιστον 500 εκατ. δολαρίων.

Η πρόταση για το πακέτο αποζημιώσεων έλαβε 1.4 δισ. ψήφους κατά, 307.7 εκατ. υπερ ενώ η αποχή συγκεντρωσε 9.3 εκατ. ψήφους. Κάθε κοινή μετοχή της WBD έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η πρόταση αποζημίωσης δεν ήταν προϋποθεση αποφασιστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η συμφωνία εξακολουθεί να υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών Αρχών, μεταξύ άλλων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι δύο όμιλοι σχεδιάζουν να οριστικοποιήσουν τη συγχώνευσή τους κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Η Paramount Skydance δεσμεύτηκε να καταβάλει ρήτρες από τις αρχές Οκτωβρίου σε περίπτωση καθυστέρησης. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το σχέδιο για τη συγχώνευση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο του θεάματος, αλλά ακόμη και μεταξύ πολιτικών.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 81 δισ. δολάρια και μαζί με τις οικονομικές οφειλές της Warner διαμορφώνεται στα 110 δισ. δολάρια.

Η απορρόφηση της WBD από την PSKY αναμένεται ότι θα αλλάξει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, μια αλλαγή η οποία επιταχύνθηκε από την παρακμή της παραδοσιακής τηλεόρασης και την εξασθένηση του μοντέλου των κινηματογραφικών αιθουσών.

Η Paramount θα αποκτήσει έτσι την ιδιοκτησία όλων των καναλιών και των κινηματογραφικών έργων της Warner, που περιλαμβάνουν το ενημερωτικό κανάλι CNN και τίτλους όπως ο Harry Potter και το Game of Thrones.

allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

seismos-lasithi
ΕΛΛΑΔΑ

Nova-delfoi
ADVERTORIAL

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

eurovision_new
MEDIA

advertorial-new
ADVERTORIAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HALF NOTE 1-4/5 – ΕΥΡΙΔΙΚΗ “LA BOHEME” & ROSANNA MAILAN “MI CUBA”

KAXLAS
ΚΑΛΧΑΣ

arnaoutoglou
LIFESTYLE

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

drakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

