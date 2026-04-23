Αποκρυστάλλωση στις συνήθειες τηλεθέασης – Πρώτη επιλογή το «Να μ’ αγαπάς» και την Τετάρτη (22/4)

Οι προτιμήσεις των τηλεθεατών την Τετάρτη ήταν απαράλλαχτες με εκείνες της Τρίτης, ακόμα και ως προς τη σειρά κατάταξή τους στις πρώτες πέντε θέσεις του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen.

H πρώτη διαφοροποίηση, από τη μία ημέρα στην επόμενη, παρατηρήθηκε στην έκτη θέση του TOP, όπου εκεί εμφανίστηκε ο «Τροχός της τύχης,» ο οποίος με τη σειρά «Η γη της ελιάς», αντάλλαξαν θέσεις.

Χθες, επίσης, ήταν η σειρά του κεντρικού δελτίου του Mega να επανεμφανιστεί στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, ενώ έμεινε εκτός αυτή τη φορά το -«αντίπαλο δέος»- δελτίο του Alpha.

Μια θέση πιο πάνω από προχθές βρέθηκε το «Live news» και «τρύπωσε» στη 10άδα το τηλεπαιχνίδι «The chase».

