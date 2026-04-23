Πρώτος διατηρήθηκε ο Alpha την Πέμπτη (22/4) – Σχεδόν τετραπλασιάστηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Με ισχυρές συνήθειες προτίμησης το τηλεοπτικό κοινό διαφοροποιείται, από ό,τι φαίνεται, όταν υπάρχει λόγος, διαμορφώνοντας τις μεταβολές από μέρα σε μέρα στις δυναμικές των καναλιών. Alpha και Mega αποτελούν το βασικό δίπολο. Και την Τετάρτη δεν άλλαξε κάτι.

Ο ΑΝΤ1 επέστρεψε στην περιοχή των διψήφιων μεριδίων χάρη στη βελτιωμένη επίδοση των πρωινής ζώνης εκπομπών του, στην έξαρση που σημείωσε η Nielsen στη μεταμεσημεριανή εκπομπή «Αποκαλύψεις», αλλά και στη μεταμεσονύχτια «Νύχτα αποκαλύψεων».

Επίσης, το Open πλησίασε το 7% ακόμα περισσότερο, χάρη στο βελτιωμένο «γκελ» της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του και της απογευματινής εκπομπής «Καθαρές κουβέντες», συγκριτικά με την προηγούμενη ημέρα, αλλά και της χθεσινοβραδινής κινηματογραφικής πρότασης του «Ο άντρας που έριξε τον Λευκό Οίκο».

Στα αξιοσημείωτα, η διόγκωση του μεριδίου τηλεθέασης της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ το οποίο σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Χθες διαμορφώθηκε στο 1,9% από 0,5% την Τρίτη. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη συγκέντρωση τηλεθεατών που καταγράφηκε στην απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο για το Europe Cup.

