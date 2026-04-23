MEGA: «Παρέλαση» των ηθοποιών του «Κάμπινγκ» σε… φωτογραφικό κάμπινγκ

Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από τα γυρίσματα με σκηνές, τροχόσπιτα ή μικρά καταλύματα που διαμορφώνουν το σκηνικό του «Κάμπινγκ» του Mega και… κατασκήνωσαν σε φωτογραφικό στούντιο.

Οι πρωταγωνιστές του «Κάμπινγκ» πόζαραν στον φωτογραφικό φακό και το αποτέλεσμα της συνύπαρξης συμπυκνώθηκε στο βίντεο που ακολουθεί, δίδοντας ταυτόχρονα μια αίσθηση σε ό,τι μπορεί να συμβαίνει στο κάμπινγκ «Άλλος κόσμος» τα γυρίσματα του οποίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται, υπογραμμίζει το Mega, να χαρίσει, τη σεζόν 2026-2027, στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης, με επίκεντρο τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

