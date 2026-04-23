ΕΣΗΕΑ: Έκκληση προς την κυβέρνηση για υιοθέτηση της αντιSLAPP οδηγίας της ΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μια ακόμη φορά την Κυβέρνηση να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την αντιslapp Ευρωπαϊκή Οδηγία, άμεσα, καθώς εκπνέει η σχετική προθεσμία στις 7 Μαΐου 2026 και δίχως εκπτώσεις στη διαδικασία προδικαστικού ελέγχου.

Αφορμή στάθηκε μια ακόμη καταχρηστική εκδικητική αγωγή SLAPP.

«Αποδέκτης αυτήν τη φορά είναι η Σόνια Χαϊμαντά, η οποία δέχθηκε αγωγή εναντίον της από τη δημοσιογράφο Άρτεμη Δήμου για δημοσίευμα στο mononews.gr» σημειώνει η ΕΣΗΕΑ και εκφράσει παράλληλα την διαμαρτυρία της για το- νέο- περιστατικό SLAPP.

«Η αγωγή ήρθε ως συνέχεια εξωδίκου, στρέφεται κατά της συντάκτριας-μέλους μας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του site ενώ αξιώνει εξοντωτικές χρηματικές αποζημιώσεις.

Αποτελεί ακόμη μια περίπτωση πρακτικής καταχρηστικής άσκησης ένδικων μέσων που στόχο έχει να εκφοβίσει τους δημοσιογράφους και να παρεμποδίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης», αναφέρει η Ένωση Συντακτών.

Διαβάστε επίσης

