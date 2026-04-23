ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:23
23.04.2026 10:44

ΕΣΗΕΑ: Έκκληση προς την κυβέρνηση για υιοθέτηση της αντιSLAPP οδηγίας της ΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί για μια ακόμη φορά την Κυβέρνηση να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την αντιslapp Ευρωπαϊκή Οδηγία, άμεσα, καθώς εκπνέει η σχετική προθεσμία στις 7 Μαΐου 2026 και δίχως εκπτώσεις στη διαδικασία προδικαστικού ελέγχου.

Αφορμή στάθηκε μια ακόμη καταχρηστική εκδικητική αγωγή SLAPP.

«Αποδέκτης αυτήν τη φορά είναι η Σόνια Χαϊμαντά, η οποία δέχθηκε αγωγή εναντίον της από τη δημοσιογράφο Άρτεμη Δήμου για δημοσίευμα στο mononews.gr» σημειώνει η ΕΣΗΕΑ και εκφράσει παράλληλα την διαμαρτυρία της για το- νέο- περιστατικό SLAPP.

 «Η αγωγή ήρθε ως συνέχεια εξωδίκου, στρέφεται κατά  της συντάκτριας-μέλους μας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του site  ενώ αξιώνει εξοντωτικές χρηματικές αποζημιώσεις.

Αποτελεί ακόμη μια περίπτωση πρακτικής καταχρηστικής άσκησης ένδικων μέσων που στόχο έχει να εκφοβίσει τους δημοσιογράφους και να παρεμποδίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης», αναφέρει η Ένωση Συντακτών.

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

«Scarface»: Πωλείται η θρυλική έπαυλη για 237 εκατ. δολάρια – Η σύνδεση με τον Νίξον (Photos)

ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

ΕΟΦ: Προσοχή σε κάψουλες αδυνατίσματος με επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα Καρυστιανού  

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

