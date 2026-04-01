ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 16:17
ΕΣΗΕΑ: Υιοθέτηση της anti–SLAPP Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο ελληνικό νομικό πλαίσιο

Το MIIR, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας και η Εφημερίδα των Συντακτών προστέθηκαν στη λίστα ΜΜΕ και δημοσιογράφων με SLAPP, προκαλώντας την έντονη διαμαρτυρία της Ένωσης Συντακτών Αθήνας.

Αφορμή η πολύμηνη διασυνοριακή έρευνα την οποία δημοσίευσε η ΕΦΣΥΝ τον περασμένο Αύγουστο με τίτλο «Τα Μεσογειακά Φτερά του Υποκόσμου».

Η νέα SLAPP ήρθε ως συνέχεια εξωδίκων από την εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας, στρέφεται κατά των συντακτών, των διευθυντικών στελεχών της εφημερίδας και των δύο Μέσων, ενώ αξιώνει εξοντωτικές χρηματικές αποζημιώσεις- συγκεκριμένα ύψους 100.000 ευρώ-, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ και προσθέτει πως «αποτελεί ακόμη μια περίπτωση πρακτικής καταχρηστικής άσκησης ένδικων μέσων που στόχο έχει να εκφοβίσει τους δημοσιογράφους και να παρεμποδίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα δημοσίου συμφέροντος».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί «για μιαν ακόμη φορά την Κυβέρνηση να ενσωματώσει άμεσα στο εθνικό δίκαιο την anti–SLAPP Ευρωπαϊκή Οδηγία, καθώς εκπνέει η σχετική προθεσμία στις 7 Μαΐου 2026, δίχως εκπτώσεις στη διαδικασία προδικαστικού ελέγχου και με εφαρμογή στα ρεπορτάζ και εθνικού ενδιαφέροντος».

