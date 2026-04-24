ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:28
ΕΡΤ: Πολυεπίπεδη η τηλεοπτική κάλυψη του ΕΡΤNews για τη διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Το ΕΡΤNews θα μεταδώσει, με ολιστικό τηλεοπτικό σχεδιασμό, όλες τις πτυχές της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 24 και αύριο Σάββατο 25 Απριλίου, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο γεωπολιτικό και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου περιλαμβάνει σειρά επαφών υψηλού επιπέδου και παρεμβάσεων, με βασικούς σταθμούς τη δημόσια συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά για το μέλλον της Ευρώπης, το επίσημο δείπνο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα προς τιμήν του, αλλά και την επίσκεψη με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη φρεγάτα «Κίμων».

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ θα υπογραφούν συμφωνίες και στη συνέχεια θα γίνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Τελευταίος σταθμός του Γάλλου Προέδρου το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Το ΕΡΤnews θα καλύψει την επίσκεψη με μια μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή με επτά αυτοκινούμενες πολυκάναλες μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN), 73 κάμερες, έξι drones, οκτώ σκηνοθέτες, καθώς και δεκάδες τεχνικούς και δημοσιογράφους, διασφαλίζοντας συνεχή και ολοκληρωμένη ροή ενημέρωσης.

Παράλληλα, προγραμματίζονται ειδικές ενημερωτικές εκπομπές και ζωντανές συνδέσεις απ’ όλους τους σταθμούς της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου.

Διαβάστε επίσης:

Warner Bros Discovery: Με τις «ευλογίες» των μετόχων η εξαγορά από την Paramount/Skydance

Αποκρυστάλλωση στις συνήθειες τηλεθέασης – Πρώτη επιλογή το «Να μ’ αγαπάς» και την Τετάρτη (22/4)

Πρώτος διατηρήθηκε ο Alpha την Πέμπτη (22/4) – Σχεδόν τετραπλασιάστηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HALF NOTE 1-4/5 – ΕΥΡΙΔΙΚΗ “LA BOHEME” & ROSANNA MAILAN “MI CUBA”

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

