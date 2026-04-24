ΕΡΤ: Πολυεπίπεδη η τηλεοπτική κάλυψη του ΕΡΤNews για τη διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Το ΕΡΤNews θα μεταδώσει, με ολιστικό τηλεοπτικό σχεδιασμό, όλες τις πτυχές της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 24 και αύριο Σάββατο 25 Απριλίου, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο γεωπολιτικό και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου περιλαμβάνει σειρά επαφών υψηλού επιπέδου και παρεμβάσεων, με βασικούς σταθμούς τη δημόσια συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά για το μέλλον της Ευρώπης, το επίσημο δείπνο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα προς τιμήν του, αλλά και την επίσκεψη με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη φρεγάτα «Κίμων».

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ θα υπογραφούν συμφωνίες και στη συνέχεια θα γίνουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Τελευταίος σταθμός του Γάλλου Προέδρου το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Το ΕΡΤnews θα καλύψει την επίσκεψη με μια μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή με επτά αυτοκινούμενες πολυκάναλες μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων (OB VAN), 73 κάμερες, έξι drones, οκτώ σκηνοθέτες, καθώς και δεκάδες τεχνικούς και δημοσιογράφους, διασφαλίζοντας συνεχή και ολοκληρωμένη ροή ενημέρωσης.

Παράλληλα, προγραμματίζονται ειδικές ενημερωτικές εκπομπές και ζωντανές συνδέσεις απ’ όλους τους σταθμούς της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου.

