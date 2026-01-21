ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ολική επαναφορά με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και σχέδιο για επανατοποθέτηση στον ανταγωνισμό

Ολιστικό σχέδιο για να εναρμονιστούν τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ με τις επιταγές της ψηφιακής εποχής έχει εκπονηθεί και είναι έτοιμο προς εφαρμογή σε σύντομο χρονικό διάστημα, δίνουν τον τόνο άνθρωποι κοντά στα Μέσα Ενημέρωσης της Κουμουνδούρου με ενημέρωση για τις εξελίξεις που δρομολογούνται σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ (Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης).

«Τα ΜΜΕ του κόμματος δεν κλείνουν. Αυτό έχει καταστεί σαφές. Ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται για να ανατοποθετηθούν στον ανταγωνισμό», υποστήριξε άνθρωπος «εκ των έσω» των Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, σε επικοινωνία με το topontiki.gr.

Τονίζεται ότι βιωσιμότητα των κομματικών Μέσων του ΣΥΡΙΖΑ «έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό και όποια προβλήματα, έχουν αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζονται». Η μισθοδοσία έχει ομαλοποιηθεί και οφειλές δεδουλευμένων «της εποχής Κασσελάκη», δηλαδή τρεισήμισι μήνες, θα ρυθμιστούν, όπως υποστηρίζεται, εντός του 2026. Κατά μία εκδοχή υπάρχει πιθανότητα πλήρους εξόφλησης μεταξύ Αυγούστου-Δεκεμβρίου.

Σε ότι αφορά την λειτουργία του μιντιακού ομίλου του ΣΥΡΙΖΑ, θα σχηματιστεί ενιαία αίθουσα σύνταξης για εφημερίδα -έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση-, ραδιόφωνο (και για το ιντερνετικό σκέλος του) και κοντά σε αυτά θα τεθεί σε λειτουργία web tv με live streaming εγκαινιάζοντας μεταδόσεις με τρείς εκπομπές την ημέρα, ωριαίας διάρκειας η καθεμία. Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για podcast και πλάνο για δυναμική-ενεργητική παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Όλα αυτά μαζί με ανάλογη επικοινωνιακή καμπάνια μαζί με κάποια άλλα για τα οποία η διοίκηση των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ δεν άνοιξε τα χαριτά της, θα ανακοινωθούν στις λεπτομέρειες τους στην κοπή πίτας των κομματικών Μέσων η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Σεράφειου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει και -εστιασμένες- προσλήψεις, ενώ ήδη έχουν κληθεί οι δημοσιογράφοι σε ΑΥΓΗ και ΚΟΚΚΙΝΟ να δηλώσουν τι θεματολογία θα τους ενδιαφέρει να αναδείξουν πέραν του τομέα που καλύπτουν σε εφημερίδα και ραδιοσταθμό με το βλέμμα στραμμένο στην web tv. Η κίνηση αυτή συνοδεύεται με οικονομικό αντιστάθμισμα – μένει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος και ο προσδιορισμός του ποσού αναλογικά με την επιπλέον συνεισφορά κάθε ενδιαφερόμενου.

Εν τω μεταξύ θέμα που προκλήθηκε με την απουσία του ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ στις μετρήσεις ακροαματικότητας ήταν προσωρινό και ρυθμίστηκε (στις παρυφές των Χριστουγέννων), αποσαφήνισαν άνθρωποιμε γνώση της υπόθεσης. Η πρωινή ζώνη του σταθμού εμφανίζεται τρίτη σε ακροαματικότητα στα ενημερωτικά ραδιόφωνα και η απογευματινή ζώνη εκπομπών του, στην τέταρτη θέση, όπως υποστηρίζεται από το διοικητικό περιβάλλον του ραδιοσταθμού επικαλούμενο επίκαιρα στοιχεία μετρήσεων.

Αλλά και ιντερνετικά ο σταθμός στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου σταθμισμένα είχε συνολικά 150.000 συνδεδεμένες συσκευές για ένα τρίωρο την ημέρα. Από αυτές οι 135.000 ήταν από την Ελλάδα και οι άλλες 15.000 συνδέσεις από το εξωτερικό.

