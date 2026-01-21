Netflix: Έχει πλέον πάνω από 325 εκατ. συνδρομές – Απρόσμενη ενημέρωση λόγω… Warner

Η πρωτοπόρος υπηρεσία streaming διαθέτει συνδρομητική βάση που ξεπερνά τα 325 εκατ. μέλη σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παρουσιάζοντας μάλιστα κέρδη ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η δημοσιοποίηση των οικονομικών δεδομένων του Netflix έρχεται σε μία στιγμή που μαίνεται ο «πόλεμος» προσφορών με την Paramount/Skydance για την Warner Bros Discovery και λίγο μετά αφότου η ιντερνετική πλατφόρμα έριξε στο τραπέζι αναθεωρημένη πρόταση εξαγοράς της WBD αποκλειστικά σε μετρητά.

Το Netflix, σε βάση 12μηνου ημερολογιακού κύκλου (δηλαδή Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2025) είδε να προστίθενται επι πλέον 25 εκατ. συνδρομές από τον Ιανουάριο του 2025, όταν τότε είχε υπολογιστεί πως τα επι πληρωμή μέλη ήταν 300 εκατομμύρια, σύμφωνα με επιστολή που διαμοιράστηκε από την εταιρεία στους μετόχους της, όπως αναφέρουν αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον – όπως ενημέρωσε – σε νέους δείκτες απόδοσης για τα έσοδα και τα κέρδη. Για το λόγο αυτό ενημέρωσε για κέρδη 0,56 δολάρια ανα μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με έσοδα 12,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,6% ετησίως και τα έσοδα από διαφημίσεις ξεπέρασαν το 1,5 δισ. δολάρια.

Έχει ενδιαφέρον η – απρόσμενη – αυτή κίνηση αλλά και το timing. Το Netflix είχε σταματήσει να δημοσιοποιεί τα τριμηνιαία στοιχεία για τους συνδρομητές της, πριν από κάποιο διάστημα, παρότι τα στελέχη της είχαν δηλώσει ότι θα ενημέρωναν ανα τακτά διαστήματα. Και να που έκανε την έκπληξη με την πρώτη ενημέρωση.

Θυμίζει το δικό μας «τα λέω στην πεθερά για να τ’ ακούει η νύφη». Στην προκειμένη περίπτωση η Warner Bros Discovery.

Η ενημέρωση έγινε και με το βλέμμα των ανθρώπων της Netflix στην Warner, έπειτα από την εντυπωσιακή- κατά γενική ομολογία- οικονομική πρόταση της για εξαγορά σε ρεστό.

Το Netflix για το πρώτο τρίμηνο του 2026 προβλέπει έσοδα στα 12,1 δισ. δολάρια και κέρδη 3,26 δισ. δολάρια (ή 0,76 δολάρια ανά μετοχή).

Διαβάστε επίσης:

«Μήπως χρειάζεσαι wifi;», «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» : Άγριο beef μεταξύ Μασκ και CEO της Ryanair

Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα: Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι

Στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της κλίμακας τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (19/1)