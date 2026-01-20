search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 19:40

Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα: Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι 

20.01.2026 19:40
evlabia-revi

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη με τον σύζυγο της και, επίσης, δημοσιογράφο Σωτήρη Σκουλούρη.

Η δημοσιογράφος γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι το βράδυ της Δευτέρας (19/1).

Η Ευλαμπία Ρέβη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τον περασμένο Οκτώβρη λίγο μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση της μαζί με τον συμπαρουσιαστή της Γιώργο Κουρδή από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Το τιμόνι της εκπομπής ανέλαβε ο ηθοποιός Γιάννη Τσιμιτσέλης.

Διαβάστε επίσης

Στραβελάκης για Καρυστιανού: «Για όλα ρωτήθηκε, η ίδια δεν απάντησε» (Video)

Εκτός εκπομπής σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη (Video)

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

newsom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αντισταθούν στον Τραμπ: «Είναι απλώς αξιολύπητο» (Video)

russell-brand
LIFESTYLE

Ελεύθερος με εγγύηση o Ράσελ Μπραντ μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:49
agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

1 / 3