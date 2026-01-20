Η Ευλαμπία Ρέβη έγινε μητέρα: Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι 

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη με τον σύζυγο της και, επίσης, δημοσιογράφο Σωτήρη Σκουλούρη.

Η δημοσιογράφος γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι το βράδυ της Δευτέρας (19/1).

Η Ευλαμπία Ρέβη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη τον περασμένο Οκτώβρη λίγο μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση της μαζί με τον συμπαρουσιαστή της Γιώργο Κουρδή από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Το τιμόνι της εκπομπής ανέλαβε ο ηθοποιός Γιάννη Τσιμιτσέλης.

