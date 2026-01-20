search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026
20.01.2026

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

20.01.2026 00:18
papadakis radio arvyla – new

Τον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε προ ημερών από τη ζωή, αποχαιρέτησαν και οι συντελεστές της εκπομπής Ράδιο Αρβύλα του Αντ1.

Ο Αντώνης Κανάκης μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 τις πρώτες του αναμνήσεις σαν παιδί από τον γνωστό δημοσιογράφο.

«Θέλουμε να πούμε κι εμείς ένα αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν τόσο ξαφνικό, τόσο θλιβερό αυτό το πράγμα. Ήταν το Καλημέρα Ελλάδα βέβαια η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά ήταν και πολύ πριν το Καλημέρα Ελλάδα.

Γιατί εμείς είμαστε από μια γενιά που θυμόμαστε τον Γιώργο, κυρίως από το Τρεις Στον Αέρα. Πραγματικά το λέω με όλη μου την καρδιά θυμάμαι να είμαι μικρό σχετικά παιδί στο σπίτι… Και θυμάμαι τη ζεστασιά την οποία προσέφερε εκείνη η εκπομπή μέσα στην οικογένεια όταν έπαιζε. Κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤ και πολύ πρωτοποριακή. Οπότε με αυτό, με αγάπη και με ζεστασιά θέλουμε να πούμε ένα αντίο στον Γιώργο που έφυγε στη διάρκεια των γιορτών.

Είχε μιλήσει στο Βινύλιο για εκείνες τις εποχές, εννοείται τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια. Με αυτό το απόσπασμα θα κλείσουμε την εκπομπή», είπε λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο βουλευτής που βανδάλισε τα έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη

ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό: Έχουμε υπερπληθυσμό στις φυλακές – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος άνδρας μετά από φωτιά στο σπίτι του

MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία στα Τζουμέρκα: Εκδηλώθηκε τεράστια κατολίσθηση - Οι κάτοικοι λένε ότι ακούγονται περίεργοι θόρυβοι

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Kerberos»: Φοιτητές δημιούργησαν προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο

