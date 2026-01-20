Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Τον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε προ ημερών από τη ζωή, αποχαιρέτησαν και οι συντελεστές της εκπομπής Ράδιο Αρβύλα του Αντ1.

Ο Αντώνης Κανάκης μοιράστηκε με τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 τις πρώτες του αναμνήσεις σαν παιδί από τον γνωστό δημοσιογράφο.

«Θέλουμε να πούμε κι εμείς ένα αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν τόσο ξαφνικό, τόσο θλιβερό αυτό το πράγμα. Ήταν το Καλημέρα Ελλάδα βέβαια η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά ήταν και πολύ πριν το Καλημέρα Ελλάδα.

Γιατί εμείς είμαστε από μια γενιά που θυμόμαστε τον Γιώργο, κυρίως από το Τρεις Στον Αέρα. Πραγματικά το λέω με όλη μου την καρδιά θυμάμαι να είμαι μικρό σχετικά παιδί στο σπίτι… Και θυμάμαι τη ζεστασιά την οποία προσέφερε εκείνη η εκπομπή μέσα στην οικογένεια όταν έπαιζε. Κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤ και πολύ πρωτοποριακή. Οπότε με αυτό, με αγάπη και με ζεστασιά θέλουμε να πούμε ένα αντίο στον Γιώργο που έφυγε στη διάρκεια των γιορτών.

Είχε μιλήσει στο Βινύλιο για εκείνες τις εποχές, εννοείται τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια. Με αυτό το απόσπασμα θα κλείσουμε την εκπομπή», είπε λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι.

