Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha το Σάββατο (17/1)

Καθοδική πορεία είχε σε γενικές γραμμές ο δείκτης τηλεθέασης των καναλιών σαββατιάτικα, πλην όμως μεταξύ των δύο διεκδικητών της μερίδας του λέοντος ο Alpha είχε –συγκριτικά– τις λιγότερες απώλειες από το Mega.

Για ακόμη ένα Σάββατο οι επιλογές σημαντικής μερίδας τηλεθεατών (30,4%) εντοπίστηκαν από τη Nielsen στα «Others», δηλαδή μεταξύ των καναλιών τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας, τις συνδρομητικές πλατφόρμες–δορυφορικές/ιντερνετικές, παρακολούθηση DVD (υπάρχουν ακόμα;) κλπ..

