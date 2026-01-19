Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha το Σάββατο (17/1)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καθοδική πορεία είχε σε γενικές γραμμές ο δείκτης τηλεθέασης των καναλιών σαββατιάτικα, πλην όμως μεταξύ των δύο διεκδικητών της μερίδας του λέοντος ο Alpha είχε –συγκριτικά– τις λιγότερες απώλειες από το Mega.
Για ακόμη ένα Σάββατο οι επιλογές σημαντικής μερίδας τηλεθεατών (30,4%) εντοπίστηκαν από τη Nielsen στα «Others», δηλαδή μεταξύ των καναλιών τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας, τις συνδρομητικές πλατφόρμες–δορυφορικές/ιντερνετικές, παρακολούθηση DVD (υπάρχουν ακόμα;) κλπ..
Διαβάστε επίσης:
Το κεντρικό δελτίο του Star κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα και τις δύο ημέρες του σαββατοκύριακου (17,18/1) – Η πρώτη κόντρα «Masterchef»-«Survivor»
Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)
NETFLIX: Ντιλ επτά δισ. δολαρίων για πακέτο ταινιών της Sony Pictures σε αποκλειστική μετάδοση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.