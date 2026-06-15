search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 16:05

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και προειδοποιεί το Ισραήλ

15.06.2026 16:05
hezbollah

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει σήμερα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, το φιλοϊρανικό λιβανικό κίνημα δήλωσε ότι είναι «βαθιά ευγνώμον» στον σύμμαχό του για την «σταθερή του στάση στο πλευρό του Λιβάνου, του λαού του και της αντίστασής του, καθώς και για την επιμονή του ο Λίβανος να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός».

Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία, η Χεζμπολάχ, σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε σήμερα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε το τελευταίο ότι δεν θα δεχτεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου ή στοχεύει τον λαό του.

Διαβάστε επίσης:

Viral οι πανηγυρισμοί των Ιαπώνων στο 2-2 κόντρα στην Ολλανδία – Περίμεναν το φανάρι για να βγουν στον δρόμο να πανηγυρίσουν

Σεισμός 6,6 βαθμών στις Φιλιππίνες – Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα

Λαύρα των Σπηλαίων: Το Κίεβο «δείχνει» η Μόσχα – «Χτυπήθηκε από αμερικανικό Patriot της ουκρανικής αεράμυνας» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
g7-evian-234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

pontikia australia 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αυστραλοί αγρότες παλεύουν με τα… ποντίκια: Πετάγονται από παντού, βρίσκονται στα χωράφια, στους τοίχους, στα… κρεβάτια

mitsotakis-haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

de niro
LIFESTYLE

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει να πει τέσσερις λέξεις στον Ντόναλντ Τραμπ

stanford
ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτητές αποχώρησαν από την ομιλία του CEO της Google φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:47
g7-evian-234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

pontikia australia 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αυστραλοί αγρότες παλεύουν με τα… ποντίκια: Πετάγονται από παντού, βρίσκονται στα χωράφια, στους τοίχους, στα… κρεβάτια

mitsotakis-haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

1 / 3