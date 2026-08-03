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03.08.2026 10:30

Πυρκαγιές: 33 συλλήψεις και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ σε πέντε ημέρες

03.08.2026 10:30
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Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις πέντε ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Από αυτές, οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι τρεις σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ.

Στην Αργολίδα, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκαν σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιάς. Για την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο υπαίτιοι. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών, όπως η χρήση τροχού.

Στην Κεφαλονιά έγινε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση.

Στην πυρκαγιά στη Βοιωτία, ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρων μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιολικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο.

Στο ίδιο σημείο, σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία.

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